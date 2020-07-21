«نيسان إيجيبت» تصدر أول شحنة من قطع غيار السيارات إلى الأسواق الخليجية

تمكنت شركة نيسان موتور إيجيبت من تصدير أول شحنة من قطع غيار السيارات إلى الأسواق الخليجية بالتعاون مع شبكة الموردين المحليين خلال الفترة الماضية.

قال مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا، إن السوق المحلية بها العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال صناعة السيارات خاصة مع اتساع حجمها وتزايد الكثافة السكانية عن 100 مليون نسمة.

وأضاف ويتفيلد على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمناسبة إطلاق طراز نيسان آريا الكهربائية، أن الشركة تمكنت من تحقيق معدل نمو فى المبيعات خلال العام الماضى، حينما استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على حصة سوقية %12.6 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

وأكد أن الشركة لديها استراتيجية طموحة تسير نحو تطوير برامج عمليات تصنيع المركبات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بجانب توريد الطرازات والموديلات الجديدة فى السوق المحلية.

أوضح أن السيارات الكهربائية تندرج ضمن الخطة المزمع تنفيذها فى السوق المحلية التى تتضمن طرازات «نيسان قاشقاى و آريا» خلال العامين المقبلين.

علق ويتفيلد على تنفيذ مشروع توريد السيارات المدعومة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي، قائلًا : «الشركة قامت بتوريد دفعات من طرازات نيسان صنى مدعومة بتلك الأنظمة ولكن ننتظر حاليًا رؤية الدولة فى آليات تنفيذ المشروع على أن يتم إعداد الخطط والدراسات التى تتوافق معها».

تابع: أن أزمة كورونا دفعت «نيسان» لتعليق العمل والأنشطة لفترة زمنية مع تغيير سياسات وأنظمة التعامل مع العملاء من خلال الإقبال على تقديم الخدمات «اونلاين» ومنها حجز تجربة القيادة وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة تعكف على إنتاج الطرازات الجديدة بعد إعلان مشروع استراتيجية صناعة السيارات الذى سيسهم فى وضوح الرؤية وامكانية إعداد الدراسات والخطط المؤهلة لتنفيذها فى السوق المحلية.

وتطرق بالحديث عن وجود عائق أمام تصدير سيارات نيسان المنتجة محليًا فى الأسواق الخارجية يكمن فى مدى تقديم منتج بسعر تنافسى فى تلك الأسواق فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مشروع التصدير يشترط عاملين أساسيين هما «الجودة» و«السعر التنافسي»، قائلًا «الشركة تقوم بتطبيق أعلى معايير الجودة فى المركبات المصنعة محليًا»

من جانبة، أكد محمد صمد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بالشركة، أن «نيسان موتور إيجيبت» تولى اهتمامها بالتوسع فى الأسواق الخارجية من خلال التصدير بما يتوافق مع خطط وسياسات الدولة التى تسير نحو زيادة نسب المكون المحلى وتصدير المكونات.

لفت صمد إلى أن شحنة قطع الغيار التى تم تصديرها للأسواق الخليجية شهدت مراعاة تطبيق أسس ومعايير الجودة لـ«نيسان» فى صناعة الأجزاء والمكونات بالتعاون مع شبكة الموردين المحليين.

بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا، بنسبة بلغت %29.6 بعد تمكنها من بيع 4090 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.