نيسان إيجيبت تخفض أسعار سنترا 5 آلاف جنيه

أحمد عوض
أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار طرازات نيسان سنترا؛ بمقدار 5 آلاف و100 جنيه، لتصل أسعار فئة a/t إلى 274.9 ألف بدلاً من 280، كما وصلت أسعار سنترا فئة a/t f/o إلى 289.9 ألف مقابل 295، وبلغت أسعار سنترا فئة a/t sport edition نحو 320 ألف.
وتقدر أسعار طرازات صني فئة A/T بـ205 ألف، ولتبلغ صني فئةA/T EX بـ 216 ألف، كما تصل أسعار صني فئة A/T Super Saloon إلى 226 ألف.
ووفق القائمة السعرية لـ”نيسان”؛ تتراوح أسعار طرازات قشقاي ما 405 و420 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الشكل الجديد من قشقاي ما بين 389 و 449 ألف.
ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات نيسان:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار مطلع أكتوبر
أسعار نهاية أكتوبر
مقدار التغير
نيسان ايجيبت
سنترا
A/T
280.000
274.900
5.100
A/T H/L
295.000
289.900
5.100
A/T SPORT Edition
320.000
320
0
صني
A/T
205.000
205.000
0
A/T EX
216.000
216.000
0
A/T Super Saloon
226.000
226.000
0
قشقاي
A/T H/L
405.000
405.000
0
A/T Sport
425.000
425.000
0
A/T Stander
389.000
389.000
0
A/T F/L ( New Shape)
419.000
419.000
0
A/T H/L ( New Shape)
449.000
449.000
0
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