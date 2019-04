نيسان إيجيبت تخفض أسعار سنترا 5 آلاف جنيه

أحمد عوضأعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار طرازات نيسان سنترا؛ بمقدار 5 آلاف و100 جنيه، لتصل أسعار فئة a/t إلى 274.9 ألف بدلاً من 280، كما وصلت أسعار سنترا فئة a/t f/o إلى 289.9 ألف مقابل 295، وبلغت أسعار سنترا فئة a/t sport edition نحو 320 ألف.وتقدر أسعار طرازات صني فئة A/T بـ205 ألف، ولتب

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار طرازات نيسان سنترا؛ بمقدار 5 آلاف و100 جنيه، لتصل أسعار فئة a/t إلى 274.9 ألف بدلاً من 280، كما وصلت أسعار سنترا فئة a/t f/o إلى 289.9 ألف مقابل 295، وبلغت أسعار سنترا فئة a/t sport edition نحو 320 ألف.

وتقدر أسعار طرازات صني فئة A/T بـ205 ألف، ولتبلغ صني فئةA/T EX بـ 216 ألف، كما تصل أسعار صني فئة A/T Super Saloon إلى 226 ألف.

ووفق القائمة السعرية لـ”نيسان”؛ تتراوح أسعار طرازات قشقاي ما 405 و420 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الشكل الجديد من قشقاي ما بين 389 و 449 ألف.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات نيسان:





العلامة الطراز الفئة أسعار مطلع أكتوبر أسعار نهاية أكتوبر مقدار التغير نيسان ايجيبت سنترا A/T 280.000 274.900 5.100 A/T H/L 295.000 289.900 5.100 A/T SPORT Edition 320.000 320 0 صني A/T 205.000 205.000 0 A/T EX 216.000 216.000 0 A/T Super Saloon 226.000 226.000 0 قشقاي A/T H/L 405.000 405.000 0 A/T Sport 425.000 425.000 0 A/T Stander 389.000 389.000 0 A/T F/L ( New Shape) 419.000 419.000 0 A/T H/L ( New Shape) 449.000 449.000 0



