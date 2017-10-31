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نيسان إيجيبت تخفض أسعار سنترا 5 آلاف جنيه

أحمد عوضأعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار طرازات نيسان سنترا؛ بمقدار 5 آلاف و100 جنيه، لتصل أسعار فئة a/t إلى 274.9 ألف بدلاً من 280، كما وصلت أسعار سنترا فئة a/t f/o إلى 289.9 ألف مقابل 295، وبلغت أسعار سنترا فئة a/t sport edition نحو 320 ألف.وتقدر أسعار طرازات صني فئة A/T بـ205 ألف، ولتب
31 أكتوبر، 2017 31 أكتوبر، 2017

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أحمد عوض

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار طرازات نيسان سنترا؛ بمقدار 5 آلاف و100 جنيه، لتصل أسعار فئة a/t إلى 274.9 ألف بدلاً من 280، كما وصلت أسعار سنترا فئة a/t f/o إلى 289.9 ألف مقابل 295، وبلغت أسعار سنترا فئة a/t sport edition نحو 320 ألف.

وتقدر أسعار طرازات صني فئة A/T بـ205 ألف، ولتبلغ صني فئةA/T EX بـ 216 ألف، كما تصل أسعار صني فئة A/T Super Saloon إلى 226 ألف.

ووفق القائمة السعرية لـ”نيسان”؛ تتراوح أسعار طرازات قشقاي ما 405 و420 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الشكل الجديد من قشقاي ما بين 389 و 449 ألف.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات نيسان:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار مطلع أكتوبر

أسعار نهاية أكتوبر

مقدار التغير

نيسان ايجيبت

سنترا

A/T

280.000

274.900

5.100

A/T H/L

295.000

289.900

5.100

A/T SPORT Edition

320.000

320

0

صني

A/T

205.000

205.000

0

A/T EX

216.000

216.000

0

A/T Super Saloon

226.000

226.000

0

قشقاي

A/T H/L

405.000

405.000

0

A/T Sport

425.000

425.000

0

A/T Stander

389.000

389.000

0

A/T F/L ( New Shape)

419.000

419.000

0

A/T H/L ( New Shape)

449.000

449.000

0


إعداد- المال

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