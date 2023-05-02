«نيرهادو الدولية» للأدوية تحقق مليار جنيه مبيعات خلال 2022

سجلت

«نيرهادو الدولية» للأدوية مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2022، وهي نفس القيمة لمبيعات الشركة خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

نيرهادو الدولية شركة مصرية متخصصة في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية، تأسست عام 1996م، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى معظم بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا.

وتعد أول شركة دواء مصرية تطابق احتياجات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتصدر إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنشأت الشركة مصنعا خاصا بها على مساحة 15000 متر مربع، يتوافق مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) المصممة وفقاً لمعايير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في عام 2016.

وتم تزويد المصنع بخط إنتاج ألماني يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل بأعلى قدرة إنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (430 مليون كبسولة في السنة) بالمنطقة الصناعية السادسة، بمدينة السادس من أكتوبر.

وافقت «أفيرما كابيتال» و«ستون باين إيس بارتنرز» المحدودة، على الاستثمار بشكل مشترك بمبلغ قيمته 20 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية مهمة في شركة نرهادو الدولية للأدوية والمكملات الغذائية.

أعلنت أفيرما كابيتال، أن شركة نرهادو كيان فريد من نوعه في هذا القطاع؛ نظراً لحصتها السوقية المهيمنة عبر مختلف القطاعات الفرعية الرئيسية لمنتجات المكملات الغذائية وقدراتها التكنولوجية الهامة؛ إذ كانت أول من قام بجلب تكنولوجيا أغشية البوليمر لكبسولات الدواء القابلة للتفتت عبر الفم إلى مصر.