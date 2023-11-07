«نيرك» توقع مع 3 شركات عالمية اتفاقية إطارية بمجال الاستثمار والتصنيع المحلي للنقل الترددي

شهد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية اطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة Hunan CRRC Intelligent Transport Technology ويمثلها Bingquan Xiao نائب المدير العام وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric ويمثلها السيد – Zhongtian Xu نائب المدير العام لوحدة العمال الدولية وشركة NORINCO International Cooperation ويمثلها السيدChunhu Wang المدير القليمي.

وجاء ذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى بإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بإنشاء خطي المونوريل شرق وغرب القاهرة واستكمال الخط الثالث للمترو وإنشاء الخط الرابع واستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف وإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي الخفيف واستكمالا لذلك وفي إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام المواطنين للوسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتقليل الطلب على الوقود الاحفوري والذي يضغط على الفاتورة الخاصة بالعملة الأجنبية ودعم الوقود وتقليل أماكن الانتظار في الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.