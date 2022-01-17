الإسكندرية

نيران تلتهم محتويات محل أحذية بكفر الشيخ (صور)

فصل التيار الكهربائي لمنع امتدادها للمحال المجاورة
السيد فؤاد 6:23 م, الأثنين, 17 يناير 22 6:23 م, الأثنين, 17 يناير 22

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تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ من إخماد حريق نشب في محل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفرالشيخ، دون حدوث إصابات في الأرواح، ومنع امتداده للمحلات المجاورة، ومركز طبي أعلى محل الأحذية، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب بنصر عبدالهادي، إشارة بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة انتقال الحماية المدنية لموقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وانتقال نواب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال إخماد الحريق.

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وتم الدفع بـ 4 سيارات للدفاع المدني، كما كلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايده، السكرتير المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ بسرعة المتابعة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحذية،وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.

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بقلم السيد فؤاد

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