نيجيريا تهزم أيسلندا وتعقد موقف اﻷرجنتين في المونديال

علي المصريتلاعب المنتخب النيجيري بنظيره اﻹيسلندي، محققا فوزا ثمينا بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم "روسيا 2018".ويدين المنتخب النيجيري لهذا الفوز إلى ثنائية المهاجم الرائع أحمد موسى في الدقائق 49 و74 من زمن اللقاء.ورفع منتخ

علي المصري

تلاعب المنتخب النيجيري بنظيره اﻹيسلندي، محققا فوزا ثمينا بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم “روسيا 2018”.

ويدين المنتخب النيجيري لهذا الفوز إلى ثنائية المهاجم الرائع أحمد موسى في الدقائق 49 و74 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب النسور الخضراء بهذا الانتصار رصيده لثلاثة نقاط في وصافة المجموعة خلف المنتخب الكرواتي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط والفائز أمس على الأرجنتيني 3-0، فيما يحتل المنتخب اﻹيسلندي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وهو نفس رصيد اﻷرجنتين صاحبة المركز اﻷخير.

وأصبحت حظوظ المنتخب النيجيري كبيرة في العبور لدور الـ16 إذا تغلب على المنتخب الأرجنتيني في الجولة المقبلة 26 من الشهر الجاري أو يتعادل مع زملاء ليونيل ميسي مع خسارة المنتخب الإيسلندي من الكرواتي في ذات اليوم.