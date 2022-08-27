نيجيريا تفرج عن 57% من مستحقات شركات الطيران الدولية لتجنب تعليق الرحلات

أفرجت نيجيريا عن مستحقات شركات الطيران الدولية لمحاولة تجنب أزمة في قطاع الطيران وسط تحذيرات من تعليق الرحلات الجوية من شركات، بما في ذلك طيران الإمارات في دبي.

الإفراج عن مستحقات شركات الطيران الدولية

أفرج البنك المركزي النيجيري عن 265 مليون دولار لتسوية مبيعات التذاكر المستحقة لمشغلي الخطوط الجوية، حسبما أفاد في وقت متأخر من يوم الجمعة.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الشهر إن نيجيريا – أكبر اقتصاد في أفريقيا – مدينة لشركات الطيران بمبلغ 464 مليون دولار – بما يعني أن شركات الطيران الدولية ستتسلم 57% من مستحقاتها.

حذّر اتحاد النقل الجوي الدولي سابقاً من أن فشل نيجيريا في إعادة عائدات شركات الطيران سيضر باستدامة الرحلات إلى الدولة.

قالت طيران الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستعلق رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من سبتمبر، بينما أفادت صحيفة “بانش” ومقرها لاغوس يوم السبت أن الخطوط الجوية البريطانية منعت وكلاء السفر في نيجيريا من بيع تذاكرها.

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي في وقت سابق أن تخسر المنطقة الأفريقية ما يصل إلى 700 مليون دولار من العائدات في عام 2022، مع انخفاض معدلات التطعيم في القارة، وهو ما يحدُّ من انتعاش السفر الجوي.