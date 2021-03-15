نيجيريا تسجل ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم

صعد معدل البطالة في نيجيريا خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل البلاد صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم.

ثاني أعلى معدلات البطالة في العالم

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية في نيجيريا، أن معدل البطالة ارتفع إلى 33.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 27.1% في الربع الثاني من عام 2020 وهي أحدث بيانات صادرة عن الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو ثلث القوى العاملة البالغة 69.7 مليون شخص إما لا يعملون أو يعملون لأقل من 20 ساعة أسبوعياً، وهو ما يمثل تعريف البطالة في نيجيريا.

وشهد معدل البطالة في نيجيريا ارتفاعا بنحو 5 أمثال في السنوات الخمس المقبلة، مع معاناة الاقتصاد من ركودين منفصلين.

ولاتزال نامبيا تمثل أكثر دول العالم من حيث معدل البطالة بـ33.4% من بين قائمة تضم 82 اقتصاد ترصدها وكالة “بلومبرج”.

مصاعب أمنية

وارتفعت أسعار الغذاء في نيجيريا بأكثر من 20% سنويا في يناير وسط مصاعب تواجهها السلطات في جلب الأمن إلى البلاد التي تعاني من هجمات ارهابية واختطاف.

وتضرر الاقتصاد النيجيري بسبب تراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ يشكل النفط نسبة 90% من أرباح النقد الأجنبي ونحو نصف الدخل الحكومي.

وقال صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد النيجيري سيتسم بالبطء وسط تقديرات بتحقيق نمو لا يتجاوز 1.5% العام الجاري. وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 1.9% العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصبح نيجيريا ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول عام 2050 بتعداد يصل إلى 300 مليون نسمة، حسب الأمم المتحدة.