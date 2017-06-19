نيجيريا تستأنف استيراد الأثاث المصري بعد حظر 17 عاما

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نجاح الجهود التى قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على وارداتها من الأثاث وذلك بعد سلسلة من المشاورات والإجتماعات مع الجانب النيجيرى.وأضاف أن نيجيريا كانت فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 200

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نجاح الجهود التى قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على وارداتها من الأثاث وذلك بعد سلسلة من المشاورات والإجتماعات مع الجانب النيجيرى.

وأضاف أن نيجيريا كانت فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 2005، وهو الامر الذى انعكس سلباً على صادرات مصر من الأثاث لدولة نيجيريا.

وأوضح قابيل ان مصر قد اثارت هذا الأمر مؤخراً مع الجانب النيجيرى فى عدد من المسارات، حيث قام مكتب التمثيل التجارى فى جنيف بإجراء سلسلة من المشاورات مع وفد نيجيريا فى اطار منظمة التجاره العالمية أعرب خلالها عن تضرر الشركات المصرية من الحظر النيجيرى لواردات الأثاث، ومخالفته لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولفت الوزير إلى أن مصر قامت خلال مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا التى عقدت فى منظمة التجارة العالمية بمطالبة الجانب النيجيرى برفع الحظر النيجيرى على واردات الأثاث بشكل فورى، وقد استجاب الجانب النيجيرى للمطلب المصرى وأكد رسمياً رفع بند الأثاث من قائمة المنتجات المحظور استيرادها.

وأشار قابيل الى ان رفع الحظر على واردات الأثاث الى نيجيريا يمثل فرصة كبيرة امام قطاع الأثاث المصرى، حيث يعتبر السوق النيجيرى من اكبر الأسواق الافريقية حيث يصل تعداد سكانه 180 مليون نسمة، فضلاً عن كونها من اكبر الاقتصاديات فى القارة الافريقية، ومن الأسواق الواعدة المنتظر ان تشهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة بعد خروج الاقتصاد من حالة الكساد التى شهدها خلال السنوات الماضية.

ودعا وزير التجارة والصناعة شركات الأثاث المصرية لاستغلال تلك الفرصة والتصدير للسوق النيجيريخاصة فى ظل التوجه الحالى للوزارة بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.

يشار الى أن صادرات مصر من الاثاث بلغت نحو 4 مليارات جنيه بنهاية 2016، وفقا لـ«ياسمين هلال»، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث.