نيجيريا ترفع الحظر عن واردات الأثاث المصرية

وقال إن نيجيريا فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم ٢٥ مجموعة سلعية منذ عام ٢٠٠٥.

وأوضح أن مصر أثارت هذا الأمر مؤخراً مع الجانب النيجيري في عدد من المسارات، حيث قام مكتب التمثيل التجاري في جنيف بإجراء سلسلة من المشاورات مع وفد نيجيريا بمنظمة التجاره العالمية، أعرب خلالها عن تضرر الشركات المصرية من الحظر، ومخالفته لقواعد المنظمة.

ولفت إلى أن مصر قامت بعد مراجعة السياسات التجارية التي عقدت في منظمة التجارة العالمية بمطالبة الجانب النيجيري برفع الحظر على واردات الأثاث بشكل فوري.

وأشار إلي أن رفع الحظر على واردات الأثاث إلي نيجيريا يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث المصري، حيث يعتبر السوق النيجيري من أكبر الأسواق الإفريقية بعدد سكان يصل إلى ١٨٠ مليون نسمة، فضلاً عن كونه من أكبر الاقتصاديات في القارة الأفريقية، ومن الأسواق الواعدة.

ودعا قابيل شركات الأثاث المصرية لاستغلال تلك الفرصة، خاصة فى ظل التوجه الحالى للوزارة بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

