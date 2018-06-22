نيجيريا تبحث عن صورة أفضل للأفارقة في مواجهة آيسلندا العنيدة

علي المصريتأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم " روسيا 2018" عندما تواجه ايسلندا الجمعة في فولفوجراد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وانتزعت ايسلندا تعادلا ثمينا من الارجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة الأولى.واخ

علي المصري

تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم ” روسيا 2018″ عندما تواجه ايسلندا الجمعة في فولفوجراد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وانتزعت ايسلندا تعادلا ثمينا من الارجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة الأولى.

واختار مدرب المنتخب النيجيري، الالماني جرنوت روهر، تشكيلة من اللاعبين الشباب للمشاركة في المونديال الروسي، مع متوسط أعمار يبلغ 25 عاما، علما ان منتخب النسور الخضراء، لم يفز سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خاضها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ المنتخب الافريقي الادوار الاقصائية في مونديال 2014، لكن مهمته في النسخة الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا في مباراته الاولى في كالينينجراد بهدفين لاوجينياكارو ايتيبو خطأ في مرمى فريقه وآخر من ركلة جزاء سجلها لوكا مودريتش.

لكن المنتخب النيجيري بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 عاما، كان مجهولا تقريبا مقارنة بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014.

في المقابل، تدخل ايسلندا المباراة بدفع تعادلها في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، في مباراة أضاع فيها أفضل لاعب في العالم خمس مرات ليونيل ميسي ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده التقدم.

وقدمت إيسلندا التي تشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعد تحقيقها مفاجأة في كأس أوروبا 2016 ببلوغها ربع النهائي في مشاركتها الأولى أيضا، أداء دفاعيا قويا ضد المنتخب الأمريكي الجنوبي، وتصدى حارسها هانيس هالدورسون لركلة الجزاء من ميسي في الشوط الثاني.

ويعتقد روهر ان منتخب نيجيريا لا يزال قادرا على التأهل عن المجموعة التي اقيمت مباراتي جولتها الثانية امس الخميس بين الأرجنتين وكرواتيا، وانتهت بفوز الاخيرة 3 _ 0، لتتصدر المجموعة ويبقي مصير راقصي التانجو معلقا علي نتيجة لقاء اليوم، ومباراتي الجولة الاخيرة.

