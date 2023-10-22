نيتنياهو: حزب الله سيشتاق لحرب 2006 إذا قرر الدخول في معركة معنا

قال بنيامين نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب في غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، ولقد تعرضنا لضربة قوية ولن نتراجع ولن يمكن أن نتراجع، ونعمل على محو حماس وأنتم مستعدون هنا، والجنود فى جنوب لبنان مستعدون.

وأضاف نيتنياهو خلال تفقد حدود جنوب لبنان المذاع على قناة الفضائية العربية: أنتم تقتلون عناصر حزب الله الذين يحاولون محو إسرائيل، وأقول لكم الآن إن حزب الله إذا قرر الدخول في المعركة، فإنه سيشتاق إلي حرب 2006 وسنضربه بقوة بحيث إنه لا يمكن أن يتخيل ما سيحدث للبنان.

وتابع: مستعدون لكل ما هو قادم، وسننتصر انتصارا كبيرا، موجهًا كلمات الدعم لقوات الجيش الموجودة على الحدود الإسرائيلية.