نيتشر ريسيرتش وإستي لودر تطلقان جائزة عالمية احتفاء بإنجازات السيدات في العلوم

ياسمين فوازأطلقت نيتشر ريسيرتش ومجموعة شركات "إستي لودر" اليوم جائزتين عالميتين؛ بهدف تسليط الضوء على كل من الإﻧﺠﺎزات الاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌالمات اللواتي يعملن من أجل تعزيز وإتاحة الأجواء اللازمة لمشاركة وانخراط الإناث في مجالات العلوم.وستعترف جائزتا نيتشر ريسيرتش لـ "الإلهام في العلوم" (Inspiring

ياسمين فواز

أطلقت نيتشر ريسيرتش ومجموعة شركات “إستي لودر” اليوم جائزتين عالميتين؛ بهدف تسليط الضوء على كل من الإﻧﺠﺎزات الاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌالمات اللواتي يعملن من أجل تعزيز وإتاحة الأجواء اللازمة لمشاركة وانخراط الإناث في مجالات العلوم.

وستعترف جائزتا نيتشر ريسيرتش لـ “الإلهام في العلوم” (Inspiring Science) و”الابتكار في العلوم” (Innovating Science)، بالشراكة مع مجموعة شركات “إستي لودر”، بالباحثات الملهمات في المراحل المبكرة من مسيرتهن المهنية واللواتي عملن من أجل دعم مشاركة وانخراط النساء والفتيات في مجالات العلوم.

وتكرّم جائزة “الإلهام في العلوم” العالمات اللواتي برعن في الاكتشافات العلمية وأكملن شهادة الدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية. بينما تُمنح جائزة “الابتكار في العلوم” للأفراد أو الشركات التي قادت مبادرة شعبية لحثّ الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم على الاهتمام بموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقالت ماغدالينا سكيبر، رئيس تحرير نيتشر كوميونيكيشنز والعضو في لجنة التحكيم: “تلبية للدعوة الملهمة التي سادت مؤخرًا للمساواة بين الجنسين فيالمجتمع، من المهم أن نقوم بالمزيد من المبادرات للاعتراف ودعم إنجازات النساء في مجالات العلوم أكثر من أي وقت مضى،مضيفة ان علينا كذلك أن نشجع الفتيات والنساء على التفاعل مع موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والسعي نحو امتهان المهن العلمية.

وقال الدكتور هشام سلام، مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، قسم الجيولوجيا، جامعة المنصورة: “تواجه الإناث فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات هائلة ناتجة عن بعض العادات والتقاليد المنتشرة بالمنطقة والتي بدورها تعيق كثيراً من إبداعاتهن في مختلف مجالات العلوم؛ وانطلاقاً من هذه النقطة فقد وجب تسليط الضوء على النماذج الناجحة منهن إضافة إلى تشجيعهن وتكريمهن وتقديمهن للمجتمع كقدوة يُحتذى بها.

وأضاف سو شارمان أندرسون، مؤسس آدا لوفلايس داي والعضو في لجنة التحكيم: “لا يمكن المبالغة في أهمية نماذج الدور الأنثوي في مجال العلوم حيث أنه من المهم أن ترى الفتيات والشابات أن النجاح ممكن لأشخاص مثلهن،لافتا الي عدم اقتصار جائزة “الإلهام في العلوم” على الاعتراف بالتميز بين النساء في مجال الأبحاث بل ستخدم أيضًا في إيجاد نماذج جديدة لتشجيع الفتيات والشابات على التفكير في مهنة في مجالات العلوم”.

وقالت ليزا نابوليون، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير العالمي لدى مجموعة شركات “إستي لودر” والعضو في لجنة التحكيم: “نظرا إلى أن شركتنا تأسست من قبل امرأة رائدة، فإن دعم الرائدات من النساء يشكل جزءاً من صميم كياننا. ويسعدنا جداً أن نشارك في هذه الجوائز مع “نيتشر ريسيرتش”، حيث نتشارك معا في القيم التي تركز على العلوم الاستثنائية والعلماء المميزين.

نحن فخورون للغاية بأن أكثر من نصف علمائنا ومهندسينا في فِرق عمل البحث والتطوير العالمية لدينا من النساء. ولقد أحدثت تلك العالمات ثورة في الأبحاث في صناعة الجمال وفي مجموعة واسعة من المجالات بما فيها إصلاح الخلايا والتواتر اليومي والتغييرات الجلدية الناتجة عن الجينات.

وسيتم الإعلان عن الفائزَين بالجوائز في أكتوبر وسيحصل كل من منهما على ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي لإنفاقها على المبادرات المرتبطة بالجائزة وعلى جلسة مجانية من تدريبات الفئة الرئيسية من “نيتشر ماستركلاسز”.

كما سيحصل الفائز بجائزة “الإلهام في العلوم” على مُنَح تصل قيمتها إلى 5,200 دولار أمريكي لدعم نشر الأبحاث الخاصة به في إحدى مجلات سبرنجر نيتشر بينما سيحصل الفائز بجائزة “الابتكار في العلوم”على ما يصل إلى 5,200 دولار أمريكي لدعم الفعاليات المتعلقة بمبادرتهم.

وتم فتح باب الترشح للجوائز في 9 أبريل وستغلق في 11 يونيو 2018. وسيتم الإعلان عن قائمة طويلة من عشرة مرشحين لكل جائزة في 24 يوليو وسيتم الإعلان عن خمسة مرشحين نهائيين في 4 سبتمبر 2018. ويمكن الحصول على تفاصيل كاملة عن معايير الجوائز وكيفية الترشح عبر الموقع الإلكترونيnature.com/researchawards.