نيبوشا يُقيّم أداء لاعبي الزمالك عقب ثلاثية الداخلية

وكالات:أكد المدير الفني لفريق الزمالك نيبوشا، أن الفوز على فريق الداخلية بثلاثية أمر مريح، ولكن في كرة القدم هناك أفضل ومن الصعب أن نهاجم 90 دقيقة، مضيفا: "أنا سعيد بالأداء الدفاعي والهجومي".وقال المدرب- خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الداخلية في الأسبوع الثاني من الدوري العام- إنه بصفة عامة

وكالات:

أكد المدير الفني لفريق الزمالك نيبوشا، أن الفوز على فريق الداخلية بثلاثية أمر مريح، ولكن في كرة القدم هناك أفضل ومن الصعب أن نهاجم 90 دقيقة، مضيفا: “أنا سعيد بالأداء الدفاعي والهجومي”.





وقال المدرب- خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الداخلية في الأسبوع الثاني من الدوري العام- إنه بصفة عامة الفريق سيطر على المباراة وحقق نتيجة جيدة، معرباً عن تهنئته للاعبين والجماهير على النتيجة، مضيفا: “أعلم جيدا أن الجماهير منتظرين الأداء والنتائج”.

وتابع المدير الفني، أن الفريق خلال المواجهة كان مسيطرا، وكانت هناك روح عالية كأن هناك 22 لاعبا في أرض الملعب.

وأشار إلى أن الفريق خاض المباراة بدون ثنائي مهم مثل أيمن حفني وعلي جبر، ولاعبين آخرين، مؤكدا أن التركيز يكون من لاعبي الفريق الـ30 وليس 11 لاعباً فقط.

وأوضح نيبوشا، أنه لم يكن راضيا عن التعادل مع الإنتاج، ولو أعيدت ظروف المباراة كان الزمالك سيحقق الفوز، مشيرا إلى أن محمد مجدي مدافع الفريق كان مصابا في الموسم الماضي بأكمله ويتحسن مع الوقت وعليه أن يتطور بشكل أفضل.