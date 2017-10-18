نيبوشا يكشف عن حظوظ الزمالك في المنافسة على الدوري

وكالات:قال المونتنيجري نيبوشا المدير الفني لفريق كرة القدم بنادى الزمالك إنه يدرك جيدا أن الفريق خسر العديد من النقاط في بداية مشوار الدوري، لكن الوقت لا يزال طويلا للغاية ولدينا فرصة كافية للتعويض خلال المباريات المقبلة .وأكد نيبوشا، في تصريح لموقع ناديه، مساء الثلاثاء، أن لاعبي الزمالك يدركون

وكالات:

قال المونتنيجري نيبوشا المدير الفني لفريق كرة القدم بنادى الزمالك إنه يدرك جيدا أن الفريق خسر العديد من النقاط في بداية مشوار الدوري، لكن الوقت لا يزال طويلا للغاية ولدينا فرصة كافية للتعويض خلال المباريات المقبلة .

وأكد نيبوشا، في تصريح لموقع ناديه، مساء الثلاثاء، أن لاعبي الزمالك يدركون جيدا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم خلال اللقاءات المقبلة لاستعادة الانتصارات، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة المنافسة إلا أن الزمالك قادر على العودة للقمة وتحقيق الانتصارات بالجولات المقبلة.

من جهه أخرى، اكتسحت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك، فرق براعم الأسيوطي التي أقيمت بملاعب الناشين بمقر القلعة البيضاء حيث فاز فريق 2004 بقيادة محمد أحمد على فريق الأسيوطي بنتيجة 1/6، بينما فاز فريق 2005 بقيادة عمرو مجدي بستة أهداف نظيفة.

وفاز فريق 2006 بقيادة خالد سليمان بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للأسيوطي، في حين فاز فريق 2007 بقيادة أسامة عبدالله بنتيجة 19/صفر خلال أربعة أشواط لمباريات مهرجان اليوم.

وحرص غانم سلطان رئيس قطاعات ناشين كرة القدم بنادي الزمالك، وعادل دسوقي رئيس مدرسة الكره ونصر إبراهيم المدير الفني لمدرسة الكره على الحضور لمهرجان اليوم والوقوف على مستويات اللاعبين.

وتخوض فرق براعم الزمالك في الخامسة مساء غد مهرجان براعم المقاولون العرب في إطار الاستعداد لبدء بطولة براعم فرع الجيزة لكرة القدم.