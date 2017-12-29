نيبوشا ويوسف أقرب للإقالة

علي المصري أصبح رحيل الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، ومحمد يوسف نظيره في بتروجيت، مسألة وقت فقط، حيث تنتظر إدارة الناديين الوقت المناسب ﻹقالتهما.وتصم قائمة المدربين الراحلين عن أنديتها حتي اﻵن منذ بداية الدوري، كلا من خالد القماش من الرجاء، وطارق العشري من إنبي

علي المصري

أصبح رحيل الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، ومحمد يوسف نظيره في بتروجيت، مسألة وقت فقط، حيث تنتظر إدارة الناديين الوقت المناسب ﻹقالتهما.

وتصم قائمة المدربين الراحلين عن أنديتها حتي اﻵن منذ بداية الدوري، كلا من خالد القماش من الرجاء، وطارق العشري من إنبي، ومؤمن سليمان من مصر المقاصة، وهاني رمزي من الاتحاد السكندري، وأحمد سامي من طلائع الجيش، والتشيكي شتراكا من سموحة، وخالد عيد من طنطا، وأحمد حسام “ميدو” من وادي دجلة، وأخيرا عماد النحاس من الرجاء.

وينتظر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أخفاق جديد لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، مع المدرب الصربي الشاب ﻹقالته، خاصة بعدما أعلن عقب الفوز علي المقاولون العرب في الجولة 15 للدوري، أنه سيرحل في الوقت المناسب.

فيما يقف الشرط الجزائي حائلا أمام إدارة بتروجيت، من أجل إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق البترولي، خاصة وأن المدير الفني يصر علي الحصول علي الشرط الجزائي في حالة الرغبة في رحيله، ويرفض الرحيل بشكل ودي.

ويبحث نادي الزمالك عن مدير فني جديد لتدريب الفريق، وهناك أصوات تطالب بعودة البرتغالي باتشيكو لتدريب الفريق، فيما يرغب رئيس النادي في التعاقد مع المعلم حسن شحاته، مع منحه كافة الصلاحيات، ووعده بعدم التدخل في عمله.

في المقابل، أتفقت إدارة نادي بتروجيت، مع مدير فني وطني لخلافة يوسف في تدريب الفريق البترولي، وتنتظر اﻹتفاق مع مديرها الفني علي طريقة الرحيل، من أجل اﻹعلان رسميا عن المدرب الجديد لبتروجيت.