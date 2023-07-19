نيبال دهبة: منح الرخصة الذهبية لشركة «جينفاكس إيجيبت» لتصنيع اللقاحات

قالت نيبال دهبة الشريك والمدير التنفيذي لشركة جينيكس و جينفاكس القابضة إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه اليوم على منح الرخصة الذهبية لشركة «جينفاكس إيجيبت»، شركة مساهمة مصرية، لإقامة وتشغيل مصنع للأدوية ولقاحات والأمصال الطبية، بدورة تصنيعية كاملة.

ووأوضحت أن المصنع تم تصميمه على أعلى المستويات العالمية، متضمنة الحصول على اعتمادات منظمة الصحة الدولية الخاصة بتصدير اللقاحات WHO PQ و التى يجب أن تكون جزءً من التأسيس و لا يقبل أن تنشىء المصنع ثم تحصل عليها باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إنتاج المصنع من اللقاحات سيكون في حدود 115 مليون جرعة في العام

وتوقعت «دهبة» أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل، مؤكدة أن إنتاج المصنع من اللقاحات سيكون في حدود 115 مليون جرعة في العام خلال دورة عمل واحدة وخط انتاج واحد، ويمكن مضاعفة الإنتاج إلى 250 مليون جرعة.

وأشارت إلى أن المصنع الجديد سيتضمن مركز أبحاث خاص بتصنيع اللقاحات، وتخليقها، فضلاً عن المخازن المبردة و الثلاجات الخاصة باللقاحات، إضافة إلى بنك سلالات خاص بسلالات الأمراض الخاصة بإفريقيا، وهو ما سيمكن المصنع من إيجاد أية لقاحات تخص أي وباء أفريقى أو إقليمى بدلاً من انتظار تصنيعها من شركات أخرى.

وأكد آدم الضبع رئيس مجلس إدارة شركة جينفاكس القابضة و جينيكس أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في تصنيع اللقاحات الطبية من خلال دورة تصنيعية كاملة تنتج 19 نوعاً من اللقاحات الطبية.

تخصيص نحو 60 مليون دولار للحصول على اعتمادات منظمة الصحة العالمية

وأشار إلى أن المصنع سيتم تشغيله لأول مرة من خلال تكنولوجيا تسمح له بأن يكون مركزاً رئيسياً لتصدير اللقاحات الطبية إلى كافة دول إفريقيا، والعالم خاصة أن المصنع تم بنائه على أعلى المستويات العالمية ليكون مؤهلاً للحصول على اعتمادات « WHO» الذي يسمح بالتصدير إلي كافة دول العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 60 مليون دولار من استثمارات المشروع للحصول على اعتمادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيع اللقاحات.