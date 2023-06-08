نيبال دهبة: «جينيكس» تطلق أكاديمية علمية بتكلفة 150 مليون دولار  

قالت

نيبال دهبة، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس للأدوية إنها أطلقت أكاديمية علمية لتدريب كوادر على تصنيع الأدوية واللقاحات بتكلفة 150 مليون دولار .

تم الإعلان على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وذلك خلال الفترة من 6- 9 يونيو 2023.

‎تهدف الأكاديمية إلى دفع الجهود المصرية لتطوير الصناعات الدوائية والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع العاملين خاصة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية.

وكذلك العمل على إعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة مستجداته لتحقيق ميزة تنافسية في هذا المجال وتحقيق رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية.

‎وستتكفل أكاديمية جينفاكس بإيفاد ما بين 200 – 300 مرشحاً للخارج لتلقي أحدث الدورات والبرامج التدريبية في أكبر الجامعات والمنظمات المتخصصة في تعليم وتطوير صناعة اللقاحات، ونقل هذه الخبرات العالمية إلى طلاب الجامعات المصرية، والأطباء العاملين في مجال الصناعات الدوائية بالقطاعين الحكومي والخاص، وإعداد فريق طبي متخصص في صناعة اللقاحات.

‎يذكر أن شركة جينيكس تعد مؤسسة قابضة متعددة التخصصات ذات خبرة متكاملة بدورة منتجات الأدوية منذ صناعتها وتطويرها وصولاً إلى مرحلة التسويق.

كما تمتلك الشركة عدة أذرع في الوطن العربي تشمل شركة جينيكس القابضة التي تقوم بالتصنيع والتسويق لمنتجات الشركة ومنتجات الشركات العالمية، وشركة جينيكس للاستثمار التي تعد الذراع الاستثماري للمجموعة وشركة جينفاكس القابضة المالكة للمصنع لإنتاج الأمصال فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.