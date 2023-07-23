نيابة عن السيسي.. «مدبولي» يشارك في مؤتمري «الدولي للهجرة» و«نظم الغذاء 2023» بروما

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر “لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣”، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الإثنين.

ويُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.