نيابة عن السيسى.. رئيس الوزراء يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة «البريكس»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “البريكس”، التي تُعقد في إطار صيغة “البريكس بلاس”، تحت عنوان “البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل”.

وذلك بالفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، يقيمها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.

ومن المقرر أيضا أن يلقي رئيس الوزراء غدا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى.

ومن المُنتظر أن يُشارك أيضا فى مُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الشركات.