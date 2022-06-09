نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي في الصومال للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم؛ إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود. وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، السيد/ محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال.

وتمّت الإشارة، في بيان مجلس الوزراء حول الزيارة، إلى أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب تأتي، تأكيدًا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960.

وتأتى في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.

رئيس الوزراء ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الصومالي

واستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال، ونقل مدبولي، في بداية اللقاء، تهنئة وتحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس شيخ محمود.

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق

وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية.

وأكد أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن.

وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسي.

ونقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دومًا على دعم الصومال في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.

الرئيس الصومالي يُشيد بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960

وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960، مؤكدًا الحاجة للدعم المصري للصومال في كل المجالات التنموية، وكذا فى مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التي تهم الشأن الصومالي والعربي.