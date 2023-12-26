نيابة النزهة تحفظ التحقيقات في سرقة حقيبة وداد زوجة شقيق جعفر العمدة.. التفاصيل

قررت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في واقعة، سرقة الفنانة جوري بكر، والتي اتهمت فيها أحد الأشخاص بسرقة حقيبتها عقب عودتها من الخارج رفقة زوجها ورضيعها، وذلك عقب تنازلها عن المحضر في الواقعة.

وكانت الفنانة جوري قد ذكرت في تصريحات لها أن الحقيبة كانت تحتوي على أشياء شخصية عزيزة علي نفسها في قيمتها، مشيرة إلي أن الحقيبة كانت تخلو من أي مشغولات ذهبية أو الماظ قائلة “الشنطة مكنش فيها دهب وألماظ وأنا مسامحة الحرامي.

وكشفت التحقيقات قيام مباحث ميناء القاهرة الجوي من إلقاء القبض على المتهم بسرقة حقيبة من الفنانة جوري بكر أحد أبطال مسلسل جعفر العمدة، والذي تمكن من سرقة الحقيبة أثناء انشغال الفنانة وزوجها بتحميل باقي الشنط في سيارتهم الخاصة، وذلك في جراج صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي.

وتمكن رجال مباحث مطار القاهرة من إعادة الحقيبة وبها متعلقات ثمينة ومشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كتبت نجوى عبدالعزيز