نيابة أمن الدولة تستكمل تحقيقاتها فى حادث الواحات

نجوى عبدالعزيز:يستكمل فريق من نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاته، اليوم الإثنين، في حادث الواحات الذي وقع الجمعة الماضية وراح ضحيته 16 شهيدًا من رجال الشرطة.ومن المقرر أن تنتقل النيابة إلى مستشفيات الشرطة بـ "

نجوى عبدالعزيز:

يستكمل فريق من نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاته، اليوم الإثنين، في حادث الواحات الذي وقع الجمعة الماضية وراح ضحيته 16 شهيدًا من رجال الشرطة.

ومن المقرر أن تنتقل النيابة إلى مستشفيات الشرطة بـ “العجوزة ومدينة نصر”؛ لاستكمال الاستماع إلى أقوال المصابين، ممن تسمح حالتهم بسؤالهم فى شأن ملابسات الحادث؛ للوقوف على كيفية وقوعه.

وطلبت النيابة، بإشراف المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، إجراء التحريات الأمنية اللازمة؛ لبيان ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجناة.

كما استعجلت نيابة أمن الدولة العليا مصلحة الطب الشرعي، بإنهاء التقرير الطبي الخاص بالصفة التشريحية بضحايا الحادث، وتقرير المعمل الجنائي في الواقعة، وذلك بعد انتهاء نيابة الفيوم من مناظرة جثامين الضحايا.

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية بإرسال الأسماء المشتبه فيهم، والتعرف على أماكن تواجدهم، ومعرفة تواصلهم مع قيادات الجماعة الإرهابية الموجودين بالسجون.