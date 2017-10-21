نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق في حادث الواحات

نجوى عبد العزيزكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات -أمس الجمعة- وأسفر عن سقوط عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين قتلى ومصابين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية، وتم إخطار النيابة العامة بوصول 17 ما بين قت

نجوى عبد العزيز

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات -أمس الجمعة- وأسفر عن سقوط عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين قتلى ومصابين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية، وتم إخطار النيابة العامة بوصول 17 ما بين قتيل وجريح بمستشفيات الشرطة.

وانتقل فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث الإرهابي، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها.

وبلغ عدد القتلى والمصابين الذين تلقت نيابة أمن الدولة العليا إخطارا بوصولهم إلى مستشفيات الشرطة، 17 قتيلاً ومصاباً من بين أفراد القوة الأمنية التي تم استهدافها في صحراء الواحات.