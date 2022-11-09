«نون»: نسعى لإتاحة خيارات متعددة للتقسيط لعملائنا خلال الفترة المقبلة

أعلنت نون، المتخصصة في التسوق الإلكتروني عن إطلاق عروض 11/11، ومن المقرر ان تبدأ العروض في تاريخ 10 نوفمبر وتستمر حتى منتصف ليل 12 نوفمبر.

خلال الأيام الثلاثة لعروض 11.11، سيتمكن المتسوقون في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول على خصومات تصل إلى 70% وعروض اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً وعروض البرق و أكواد الخصم و الكثير من الصفقات على مجموعة واسعة من فئات المنتجات المختلفة؛ الأزياء و الجمال و الإلكترونيات و غيرها الكثير.

وقال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو و الاستراتيجية الرقمية في نون مصر: “مع إطلاق عرض استثنائية ومن خلال عروض 11.11 الأكبر حتى الآن، يعمل فريق نون بجد على توفير مجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا وتقديم خدمات التوصيل السريعة.

وستساعد عروض 11.11 وعروض الجمعة الصفراء على زيادة مبيعات ونجاح مشاريع شركائنا من البائعين، كما نسعد بإطلاق مزايا تضيف إلى تجربة المتسوقين، كإطلاق خاصية مشاركة قائمة الأمنيات لجعل تجربة العملاء في التسوق على نون أكثر متعة.”

وأضاف سالم: “ونهدف من خلال عروضنا الكبرى و أدواتنا الجديدة إلى دعم شركاء البيع لدينا في تنمية وتوسيع أعمالهم عبر الإنترنت من خلال استخدام قاعدة عملائنا للوصول إلى جمهور كبير من العملاء”

واوضح ان العملاء اصبح بأمكانهم الآن التسوق بأمان والاستفادة من خيار اشترِ الآن وادفع لاحقاً، وتقسيط المبالغ بسهولة بدون فوائد باستخدام بطاقات محددة. يحصل حاملي بطاقات بنك مصر على خصم إضافي، بنسبة 20% على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 250 ج.م، وفقاً للشروط والأحكام. بالإضافة إلى شراكة نون مع فاليو، سيتمكّن عملاء نون من الشراء الآن والدفع لاحقاً بأقساط تصل إلى 9 شهور بفائدة 0% ودون رسوم شراء أو دفعة مقدمة.

ومن خلال الميزة الجديدة التي أطلقتها نون على تطبيقها، مشاركة قائمة الأمنيات، سيتمكن العملاء من إضافة منتجاتهم المفضلة إلى قائمة أمنياتهم بالضغط على أيقونة القلب ثم مشاركة قائمة الأمنيات الخاصة بهم مع العائلة والأصدقاء من خلال الرابط أو عبر رسالة إلكترونية أو عبر تطبيق الواتساب و غيرها من الخيارات.

وتوفر نون خدمات توصيل سريعة في اليوم التالي، وجودة مضمونة من مجموعة واسعة من شركاء التجزئة الموثوق بهم، مع عروض 11.11 التي تبدأ في 10 نوفمبر وحتى منتصف ليل 12 من نفس الشهر.