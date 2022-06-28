«نون» راعيًا رسميًا لقمصان نيوكاسل يونايتد

أعلن نادى نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية العريقة في كرة القدم العالمية، عن انضمام شركة نون لخدمات التجارة الإلكترونية، كراعٍ رسمي لأكمام قميص الفريق في الموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وبموجب الرعاية تنال “نون” عددًا من الحقوق التجارية، إذ تعرض علامتها التجارية على جميع أطقم الفريق للموسم القادم، إضافة إلى حضورها خلال أيام المباريات في ملعب سانت جيمس بارك، وعبر التصاميم الرقمية للنادي.

نيوكاسل يونايتد، نادي كرة قدم عريق نتج عام 1892 عن اندماج فريقي نيوكاسل ايست ايند ونيوكاسل ويست اند.

ويتميز نيوكاسل يونايتد بانه لم يغير ملعبه سانت جيمس بارك طوال مسيرته، وعاش الفريق طوال مسيرته في الدرجة الممتازة باستثناء موسمين فقط، ليعزز مكانته من ضمن كبار انجلترا عبر التاريخ.

يوملك نيوكاسل يونايتد حالياً رجل الأعمال مايك أشلي (ثروته 6 مليار دولار)، الذي خلف السير جون هول، وعمل على إعادة الفريق للواجهة بعد شرائه مقابل 135 مليون جنيه استرليني عام 2007.

ويصنف نيوكاسل دوماً أنه ضمن أفضل 10 فرق في تاريخ انجلترا، وهذا يعززه عدد الألقاب الكثيرة التي حصل عليها.