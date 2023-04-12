«نون» تعلن عن عروض تجهيزات العيد بخصومات تصل إلى 80%

أعلنت شركة «نون» للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عن إطلاق عروض تجهيزات العيد، ابتداءً من 12 أبريل وستمتد حتى 23 أبريل.

وستمكن هذه الحملة العملاء في مصر زيادة مدخراتهم من هدايا العيد قبل حلوله بأسبوع، مع زيادة مدخراتهم بخصومات تصل إلى 80% على مئات الآلاف من المنتجات، وحلول الدفع بالتقسيط.

وتضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 80% على علامات تجارية معروفة مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وإل سي وايكيكي و نايكي بأسعار تبدأ من 16 ج.م، إلى جانب عروض اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً على منتجات من أديداس وسكيتشرز وترينديول. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات تصل إلى 70% على أحدث النظارات والساعات من علامات تجارية مثل كاسيو وفوسيل ومايكل كورس وراي بان، فضلاً عن عروض اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً على منتجات من تومي هيلفجر وراي بان وكاسيو.

وتتوافر منتجات الجمال والعطور من العلامات التجارية الرائدة مثل ميبلين وغارنييه وجاكوار بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ 17 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 75 ج.م على مشتريات لوريال باريس بقيمة 400 ج.م، وخصم 10% على منتجات براون التي تصل قيمتها إلى 200 ج.م، وبإمكان المتسوقين الاستفادة من عروض اشتر 2 واحصل على 2 مجاناً على منتجات من لونا وإيسينشيلز .

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون باي ناس التي تدعمها فاليو، مما يمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقًا على مدار 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم شراء ومن غير مقدم، إلى جانب شراكات نون البنكية مع البنك الأهلي المصري وبنك الإمارات دبي الوطني التي يستطيع العملاء من خلالها تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد.

ويمكن لحاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على خصم 20% على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 200 ج.م، وسيحصل المتسوقون الذين يستخدمون بطاقة بنك مصر ماستر كارد الائتمانية على خصم 40% على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 400 ج.م، ويمكن لمستخدمي فودافون كاش الحصول على خصم 20% على مشتريات تصل قيمتها إلى 100 ج.م.

وتتوافر الهواتف الذكية بخصومات تصل إلى 55% من علامات تجارية مثل أبل وسامسونج وشاومي وإنفينيكس، إضافة إلى خصومات تصل إلى70% على فئة الإلكترونيات التي تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية من العلامات التجارية البارزة مثل سامسونج وبلاك آند ديكر وإل جي وفريش وتوشيبا، وتضمن فئة الإلكترونيات كود خصم يصل إلى 1000 ج.م على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والاكسسوارات الذكية من لينوفو وويسترن ديجيتال، بالإضافة إلى كود خصم يصل إلى 800 ج.م على الأجهزة المنزلية من فيليبس وكينوود وإل جي وفريش.

كما سيتم تخفيض مستلزمات المنزل والمطبخ بشكل كبير، فتضمن عروض تجهيزات العيد خصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل نوفال وجراندي وبوش ومينترا بأسعار تبدأ من 4 ج.م.

وتتوفر منتجات الأطفال من علامات تجارية مثل مولفيكس وبندولين وفيليبس أفنت وبيتي بيبي بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ من 16 ج.م، فضلاً عن منتجات فئة الألعاب التي تضم علامات تجارية مثل وانتكس وهامليز وجيلونج بخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب كود خصم إضافي بنسبة 50% على علامات تجارية مثل ليجو وبيست واي.

ويمكن للمتسوقين زيادة مدخراتهم من منتجات البقالة بخصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل أبو عوف وكريستال وبابيا وايطاليانو بأسعار تبدأ من 3 ج.م، إلى جانب خصومات تصل إلى 70% على منتجات نون مينتس المختلفة من علامات تجارية مثل لوريال وتى بى أس , السوهاجي وأوليو والتي يتم توصيلها في خلال 15 دقيقة.

ستبدأ عروض تجهيزات العيد من 12 أبريل وستمتد حتى 23 أبريل مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.