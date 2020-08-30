«نون» تعلن عن حاجتها لتعيين موظفين مخازن بـ«أبو رواش»

أعلنت شركة نون مصر لخدمات التسوق الإلكتروني عن حاجتها إلى تعيين موظفين جدد في مخازنها بمنطقة أبورواش الصناعية.

ومن المقرر أن تنظم نون يوما مفتوحا للتوظيف يوم السبت 5 سبتمبر المقبل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً.

وتشترط الشركة في المتقدمين لشغل الوظيفة ألا تزيد السن على 30 عامًا، على أن يتم التوظيف بعقد مؤقت تتراوح مدته بين 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن ضرورة توافر خبرة سابقة في مجال المخازن، إلى جانب أن يكون المتقدم لديه مهارات جيدة في التعامل مع الحاسب الآلي، ويجيد العمل تحت الضغط البدني، وأن يكون قادرا على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، علاوة على تصنيف وترتيب المنتجات في المخازن.

قال مصطفى هنداوي، مدير الشركة فى مصر خلال تصريحات سابقة إن الشركة بدأت نشاطها في مصر خلال فبراير 2019، لافتًا إلى أن «نون» تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات التجارة الإلكترونية في كل من السعودية والإمارات.

وأكد أن الشركة تراهن على تقديم خدمات قيمة مضافة في مصر تتمثل في سهولة استخدام منصتها والشحن السريع، مبينًا أن الشركة تمتلك حاليًا 13 مركز شحن على مستوى الجمهورية، تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية، وتستهدف زيادة النسبة إلى 85، كما تمتلك أيضًا مخزنين في منطقة أبو رواش.

وأضاف أن الشركة لا تتعامل مع العارضين الذين لا يمتلكون سجلات وبطاقة ضريبية، منوهًا بأن منصة نون تضم حاليا 700 ألف منتج و500 علامة تجارية.

ولفت إلى أن موقع نون يضم أقسام الإلكترونيات وأدوات المنزل والمطبخ والأزياء والبقالة، مشيرًا إلى أن الأزياء والإلكترونيات من أكثر المنتجات طلبًا من قبل المصريين.