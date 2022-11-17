«نون» تعلن عن إطلاق أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات

أعلنت شركة “نون” العاملة في مجال التسوق الرقمي عن إطلاق أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة، مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم ضخمة، والفوز بـ 6000 ج.م رصيد على نون ، خلال أكبر عروض الجمعة الصفراء.

تتاح لعبة جولازو لجميع العملاء في مصر والسعودية والإمارات على تطبيق نون في تاريخ 19 نوفمبر وتستمر حتى نهائيات كأس العالم، يلعب العملاء بشكل مجاني ويمكنهم توقع النتائج أو الفريق الفائز خلال بطولة كأس العالم القادمة، والحصول على فرصة الفوز برصيد مسترجع على نون، كلما زاد عدد العملاء اللاعبين زادت قيمة الرصيد المسترجع، فكل مباراة هي فرصة للفوز.

قال مصطفى سالم نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية في نون مصر: في إطار تزامن أكبر حدث تسوق لدينا، عروض الجمعة الصفراء مع توقيت بطولة كأس العالم، يسعدنا إطلاق أول لعبة لتوقعات نتائج مباريات كرة القدم في المنطقة بهدف إضافة المزيد من الحماس لهذا الموسم من خلال دمج المزيد من فرص الفوز والتوفير في تجربة تسوق عملائنا.

وأضاف، ستؤدي لعبة جولازو على تطبيق نون إلى تزويد العملاء بفرصة للفوز برصيد مسترجع، وهي طريقة ممتعة ومثيرة لزيادة مدخراتهم مع مشاركة هذا الحماس مع أصدقائهم وزملائهم عند التسوق. علاوة على ذلك، ستفيد بشكل كبير شركاء البيع لدينا في زيادة ظهور منتجاتهم حيث تعمل جولازو على زيادة الزيارات وحركة المرور في التطبيق.

يطلق على العشرة الفائزين، متصدري لوحة نتائج لعبة جولازو اسم “أفضل لاعب” حيث يحصلون على 60,000 رصيد على نون، بينما سيحصل الفائزون الثلاثة على قمصان نيوكاسل يونايتد 22/23. يتم الإعلان عن الفائزين في نهاية كأس العالم.

تبدأ عروض الجمعة الصفراء من نون 20 نوفمبر وتستمر حتى منتصف ليل 27 من نفس الشهر، حيث تشمل عروض استثنائية بخصومات تصل حتى 80% على جميع الفئات، ترتبط عروض الجمعة الصفراء والتي تأتي كأكبر حدث تسوق في الشرق الأوسط، بحدث التسوق العالمي الجمعة السوداء، ويتيح للبائعين المحليين الوصول إلى ملايين العملاء من خلال منصة نون وقنواتها التسويقية وشكبتها اللوجستية والتفنيذية الضخمة في المنطقة.