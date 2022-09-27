نون تطلق مهرجان العروض على منتجات الموضة ومستلزمات الأطفال

أعلنت منصة التسوق الإلكتروني «نون» إطلاقها مهرجان العروض الكبرى، بدءًا من 26 سبتمبر ويمتد 1 أكتوبر، لدعم القوة الشرائية لدى العملاء من خلال تخفيضات تصل إلى 60% على العديد من المنتجات.

يطرح المهرجان عروضا متنوعة على جميع فئات المنتجات، منها الأزياء التي تصل خصوماتها 80% على علامات تجارية معروفة

ويمكن للمتسوقين التوفير بنسبة تصل إلى 25% على مشتريات الهواتف الذكية من أبل و انفينكس و ريلمي و سامسونج، و35% على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من أفضل العلامات التجارية.

وتبدأ أسعار تلفزيونات سامسونج وال جي من 3929جنيها ،وتبدأ أسعار لابتوب لونوفو من 8484 جنيها .

وقال مصطفى سالم، نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية: “بذل فريق نون قصارى جهده لتقديم صفقات وعروض رائعة لقاعدة عملائنا الضخمة مع منح البائعين المحليين في الوقت نفسه حملة مبيعات لإفادة توسع منتجاتهم وتعزيز نجاحهم في البيع.”

وأضاف: ” نسعى دائماً لإجراء شراكات إستراتيجية متعددة لتزويد عملائنا بخيارات الدفع وخدمات التقسيط لدعم عملائنا في مصر”

ويشهد مهرجان العروض تخفيضات تصل إلى 35% على العروض المنزلية ، و 60% على مستلزمات المطبخ بأسعار تبدأ من 149جنيه ، إلى جانب خصم 50% على مشتريات البقالة التي تزيد عن 250 ج.م من علامات تجارية مختلفة .

ووقعت نون شراكة مع بنك قطر الوطني لمنح حاملي بطاقات الائتمانية خصم بنسبة 10% وخدمات الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدون فوائد،في اطار دعم عملاء نون.