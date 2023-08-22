«نون» تطلق عروض موسم العودة إلى المدارس بخصومات 70%

أطلقت منصة نون لخدمات التجارة الإلكترونية عروض موسم العودة إلى المدارس بداية من أمس الإثنين 21 أغسطس الجاري وتمتد حتي 4 سبتمبر المقبل بخصومات تصل إلي 70% علي مجموعة واسعة من المنتجات.

ومن أبرز العروض خصومات تصل إلي 70% على فئة الأزياء، بما في ذلك الأحذية والقمصان والجوارب والملابس الرياضية من علامات تجارية مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وإل سي واكيكي ونايكي وأديداس، إضافة إلي أخري تبلغ 40% على حقائب الظهر من جانسبورت وأديداس وفورس واكتيف.

إلي جانب تخفيضات تصل إلي 70% علي الأدوات المكتبية من فابير-كاستل ويوني بول، وأخري تصل 35% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامات تجارية مثل إتش بي وديل ولينوفو وسامسونج، إضافة إلي خصومات تصل إلى 65% على الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء وإكسسوارات التكنولوجيا مثل سماعات الرأس وباور بانك من سامسونج وأبل وأورايمو، وكوبونات خصم علي أجهزة اللاب توب وإكسسوارات التكنولوجيا تصل قيمتها إلى 1500 ج.م، وكذلك كوبونات خصم على التلفزيونات تصل قيمتها إلى 300 جنيه.

وقالت الشركة فى بيان اليوم الثلاثاء إنه بإمكان حاملي بطاقة CIB noon الائتمانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهرا بدون فوائد، والحصول على خصم بنسبة 5% على مدفوعات تصل قيمتها إلى 150 ج.م على جميع المشتريات، علاوة علي إتاحة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً مع فاليو من خلال تقسيم المدفوعات على ستة أشهر بدون فوائد أو رسوم شراء أو دفعة أولى.

كما يمكن أيضا لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهراً بدون فوائد، بينما يحصل مستخدمو فودافون كاش على خصم 20% على مشتريات تبلغ قيمتها 100 جنيه، يحصل حاملو بطاقات بنك قطر الوطني الائتمانية على خصم 10% على مشتريات تصل قيمتها إلى 75 ج.م و0% فائدة على الأقساط لمدة تصل إلى 10 أشهر.