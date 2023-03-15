نون تطلق عروض عيد الأم بخصومات تصل إلى 75% حتى 21 مارس

أطلقت نون، المنصة الرقمية للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عروض عيد الأم، والتي ستمتد حتى منتصف ليل 21 مارس، بخصومات تصل إلى 75% على آلاف المنتجات عبر فئات الأزياء والجمال ومستلزمات الأطفال والمنزل والإلكترونيات.

تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى حتى 75% على علامات تجارية معروفة مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وإل سي وايكيكي ونايكي وأديداس بأسعار تبدأ من 48 ج.م، إلى جانب خصومات تصل إلى 65% على أحدث النظارات والساعات من علامات تجارية مثل كاسيو وفوسيل ومايكل كورس وراي بان، وتشمل فئة الأزياء أيضا عروض اشتر 1 واحصل على 1 مجانا من نايكي وأديداس وترينديول ومانجو، ويمكن للمتسوقين تلبية احتياجات أمهاتهم بمشتريات الجمال والعطور من العلامات التجارية مثل لوريال باريس وبراون وكالفن كلاين والمتوفرة بخصومات تصل إلى 65% بأسعار تبدأ من 35 ج.م.

تتيح عروض عيد الأم أيضًا للمتسوقين الحصول على خصم إضافي بنسبة 20٪ على مشتريات مستحضرات التجميل والعطور بقيمة 500 ج.م، بالإضافة إلى الاختيار من بين مجموعة متنوعة من العروض التي تشمل اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا على ماركات مستحضرات التجميل مثل كاتريس واسينشلز، إلى جانب الحصول على خصم 75 ج.م على مشتريات لوريال باريس بقيمة 350 ج.م.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون باي ناس التي تدعمها فاليو، مما يمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقًا على مدار 3 أشهر بدون فوائد، وبداءاً من 17 مارس سيتمكن العملاء من زيادة مدخراتهم عبر استخدام فاليو، حيث بإمكانهم الشراء الآن والدفع لاحقاً على مدار 9 شهور بدون فوائد، إلى جانب الشراكات البنكية مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك مصر التي يستطيع العملاء من خلالها تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد.

يمكن للمتسوقين أيضًا مفاجأة أحبائهم بهاتف ذكي جديد مع توفير بنسبة تصل إلى 50% من العلامات التجارية مثل سامسونج وشاومي وأبل، بالإضافة إلى إمكانية مفاجأتهم ببعض التجديدات في المنزل من خلال الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% على فئة الإلكترونيات التي تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية من العلامات التجارية البارزة مثل إل جي وسامسونج وبلاك آند ديكر وفريش بأسعار تبدأ من 385 ج.م، فضلاً عن خصومات تصل إلى 65% على مستلزمات المطبخ من علامات تجارية مثل بوش وجراندي وتيفال وتانك بأسعار تبدأ من 12 ج.م.

بإمكان الأهالي الجدد الاستفادة من منتجات الأطفال المتاحة بخصومات تصل إلى 65% من العلامات التجارية مثل جوي وفيليبس أفنت وشيكو، أو من فئة الألعاب التي تضم علامات تجارية مثل انتكس وليجو ونيلكو بخصومات تصل إلى 65% بأسعار تبدأ من 19 ج.م.

فضلاً عن خصومات على منتجات البقالة تصل إلى 65% من علامات تجارية مثل الضحى وأبو عوف ووديتول وفاين وجهينة، إلى جانب خصومات تصل إلى 20% على منتجات نون مينتس من علامات تجارية مثل جهينة ونسكافيه والمراعي وسبودس والتي يتم توصيلها في خلال 15 دقيقة.

إلى جانب التوصيل السريع من نون والجودة المضمونة من مجموعة واسعة من شركاء التجزئة الموثوق بهم، يمكن للمتسوقين أيضًا الاستمتاع بالتوصيل المجاني لطلبات نون اكسبرس التي تزيد قيمتها عن 200 ج.م ، بالإضافة إلى عمليات إرجاع سهلة.