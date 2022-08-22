«نون» تطلق عروض العودة للمدارس بخصومات تصل إلى 70%

أعلنت نون، المنصة الرقمية المقدمة لحلول التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، عن إطلاقها عروض العودة للمدارس بدءًا من 21 أغسطس ويمتد حتى منتصف ليل 3 سبتمبر، ويهدف إلى تمكين المتسوقين من زيادة مدخراتهم من خلال تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من منتجات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات المدرسية.

منتجات وعلامات تجارية مختلفة ضمن تخفيضات نون

تشمل عروض العودة للمدارس تخفيضات على منتجات مختلفة من علامات تجارية عالمية ومحلية بأفضل الأسعار، كما تضمن تخفيضات تصل إلى 70% على شنط مدرسية من أبرز العلامات مثل جانسبورت وكابس وأديداس وبوما وريبوك.

و تشمل خصومات تصل إلى 60% على اللوازم المدرسية الأخرى التي تضمن تشكيلة من الأدوات المكتبية، وتبدأ أسعار حقائب وجبة الغداء وعبوات المياه من 29 ج.م والألعاب التعليمية من 18 ج.م.

تخفيضات على الاجهزة الإلكترونية و الساعات

ويضم موسم العودة للمدارس تخفيضات على أسعار الأجهزة الإلكترونية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية بنسبة تصل إلى 20%، وتشمل هذه العروض علامات تجارية عالمية مثل لينوفو وام اس اي وأسوس .

بينما تشمل عروض اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا على الأزياء والساعات والعلامات التجارية الرائدة، إلى جانب تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من مستلزمات تحضير مكتب منزلي تضمن مكاتب وكراسي وخزائن كتب ومصابيح طاولة.

شراكات نون الإستراتيجية

و يشمل العرض خيارات الدفع المتعددة الذي يقدمها هذا العرض، وتضمن شراكة نون مع فودافون كاش، والتي تمنح مستخدميها خصمًا إضافيًا بنسبة 20% واسترداد نقدي بنسبة 20%.

و تتضمن شراكات نون البنكية الاستراتيجية عدد من البنوك ، وهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول مصر والبنك العربي، حيث تمنح المتسوقين خصم يصل إلى 20% عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة لهذه البنوك .

نائب رئيس قسم النمو و الإستراتيجية الرقمية : العروض مصممة خصيصا لإرضاء جميع العملاء

و قال مصطفى سالم، نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية: “تسعى نون دائماً إلى تلبية احتياجات عملائها على مدار العام، فضلاً عن تحسين مدخراتهم من خلال الصفقات والعروض المصممة خصيصًا لإرضاء جميع العملاء وتناسب الميزانيات المختلفة.”

وأضاف سالم: “لقد بذل فريق نون قصارى جهده لضمان تقديم مجموعة متميزة من منتجات العودة إلى المدارس بأسعار معقولة للوالدين والطلاب الصغار.”