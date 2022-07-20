«نون» تطلق العرض الأصفر الكبير مع خصومات تصل إلى 80%

أعلنت نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، إطلاقها العرض الأصفر الكبير “Big Yellow Sale” بدءًا من 22 يوليو ويمتد حتى منتصف ليل 28 يوليو، ويهدف إلى تمكين المتسوقين من زيادة مدخراتهم من خلال تخفيضات تصل إلى 80% على آلاف المنتجات.

تطبق هذه العروض على مجموعة من الفئات المتاحة على المنصة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من علامات تجارية عالمية ومحلية بأفضل الأسعار، لتصل تخفيضات العرض الأصفر الكبير على فئة الأزياء إلى 80%،

وتطبق على أبرز العلامات مثل أديداس وسكيتشرز وديفاكتو، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 70% على أحدث النظارات الشمسية من مايكل كورس، فضلا عن خصومات أسعار ساعات من كاسيو،

كما تتوفر منتجات التجميل والعطور بأسعار تخفيضية مناسبة تصل إلى 60% من لوريال باريس، غارنييه، براون، راش براش.

وبالإمكان الحصول على تخفيض إضافي بنسبة 50% على مستلزمات الأطفال من خلال استخدام أكواد خصم حصرية عند الدفع،

مع توفير منتجات الأطفال عالية الجودة من بامبرز، مولفكس، بيبيم، وجونسون آند جونسون بأسعار منخفضة، ويشمل العرض أيضًا خصم 50% على أدوات المنزل والمطبخ من بوش، جراندي، تروفال، تيفال.

مصطفى سالم : العرض الأصفر يعد الحدث المفضل لعملاء “نون”

وقال مصطفى سالم، نائب رئيس لقسم النمو والإستراتيجية الرقمية، إن العرض الأصفر الكبير يعدّ المفضل لعملائنا، ويبذل الفريق الخاص بالمنصة قصارى جهده فى توفير مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار مصممة لدعم قدرتهم على الادخار،

مضيفًا أن “نون” تحرص على أن تكون السوق الرقمية الرائدة والوجهة الأولى في الشرق الأوسط، من خلال منح بائعيها منصة تسهم في توسع أعمالهم، وتوفير منتجات موثوق بها لعملائها بأسعار استثنائية.

ويشهد العرض الأصفر الكبير لهذا العام تخفيضات على أسعار الإلكترونيات والهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 15%، مع انخفاض الأسعار على أبرز العلامات التجارية مثل شاومي سامسونج، أبل،

إلى جانب مجموعة متنوعة من أجهزة الصيف مع مكيفات تبدأ من 8499 ج.م، وأحدث التليفزيونات يبدأ سعرها من 2199 ج.م فقط،

كما يقوم العرض بتمكين المتسوقين من زيادة مخزونهم من المستلزمات التي تضمن إريل، ليبتون، فيري بخصومات تصل إلى 30%.

توفر “نون” خدمة التوصيل المضمونة والسريعة في اليوم التالي مع مجموعة واسعة من شركاء التجزئة الموثوق بهم. يستمر العرض الأصفر الكبير على موقع نون من 22 حتى 28 يوليو، ليشمل تخفيضات ينتج عنها أكبر معدل ادخار حتى الآن.