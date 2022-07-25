«نون» تخطط لأن تكون وجهة التسوق الرقمى المفضلة للأفراد

تخطط شركة نون لخدمات التجارة الإلكترونية لأن تكون وجهة التسوق الرقمى المفضلة لدى المصريين خلال المرحلة المقبلة، عن طريق دعم المجتمع والفهم الشامل لاحتياجات السوق لكل من البائعين والعملاء.

قال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو والاستراتيجية الرقمية بالشركة، أن “نون” تسعى لإتاحة عروض مصممة خصيصًا لإرضاء وراحة عملائها، إضافة إلى التعاون مع البنوك المحلية والإقليمية لتقديم خدمات التقسيط والدفع الإلكترونى، عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع 9 بنوك كبرى فى المنطقة.

وأوضح “سالم” فى تصريحات لـ”المال” أن شركته قامت بإنشاء أكبر شبكة لوجستية لتنفيذ عمليات التوصيل فى منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح لها تسليم آلاف الطرود فى جميع أنحاء مصر يوميًا، لافتا إلى أن “نون” ملتزمة بترسيخ وجودها فى السوق المصرية من خلال دعم البائعين المحليين ومواهبهم والمساهمة فى نجاح قطاع التجارة الإلكترونية فى مصر.

وألمح إلى أن “نون” تمتلك مستودعات تخزين فى مصر ترتكز على بنية تحتية متقدمة مدعومة بالتكنولوجيا، وتساعد فى توفير الوقت وضمان وصول المنتجات للعملاء فى وقت قياسى، إضافة إلى أسطول التوصيل، وقسم داخلى لخدمة العملاء من أسواق مصر والسعودية والإمارات.

وتابع قائلا: أطلقنا “نون” للمدفوعات لتسهم فى تمكين الشركات المحلية بمختلف أحجامها فى تطبيق الشمول المالى، من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية طبقاً لمبادرة البنك المركزى ورؤية 2030، مبينًا أنه يمكن للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء المنطقة الذين يستخدمون نون للمدفوعات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الميزات، مثل بوابات الدفع الآمنة، وروابط الدفع، والأقساط الشهرية البسيطة، والاشتراكات، ولوحة معلومات مفصلة لمزيد من المعاملات المبسطة.

وعن أثر ارتفاع معدل التضخم على تغير عادات المصريين فى التسوق الإلكترونى، وعلق: يتمثل الاختلاف الرئيسى فى تغيير مستويات الطب والتركيز نحو شراء الأولويات.

يذكر أن شركة نون لخدمات التجارة الإلكترونية تأسست فى عام 2016 بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودى الذى يملك حصة %50 من أسهمها، بجانب رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار وشركة الشايع الكويتية وآخرون بإستثمارات تبلغ مليار دولار.