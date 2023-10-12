«نولجنت» السعودية تدرس الاستثمار في مراكز أبحاث وتطوير البرمجيات بمصر

.تدرس شركة نولجنت “Knowledgenet” السعودية لحلول التحول الرقمي الاستثمار في مراكز الأبحاث والتطوير من خلال تأسيس مراكز بحث وتطوير تعمل على ابتكار حلول جديدة تناسب السوق العربية والشرق الأوسطية لاحتضان المواهب التقنية في مصر.

وقال محمد عطية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن مصر تعتبر واحدة من أهم الأسواق التي نستثمر فيها، لافتا إلي أن تلك الخطوة ضمن إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز وجودنا في المنطقة وتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، حيث نتوقع أن تساهم السوق المصرية بأكثر من 10% من حجم الاعمال السنوي الذي تحققه المجموعة ومن المقرر أن تستثمر 250 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

.وعن الدوافع وراء اختيار مصر للانطلاق لمنطقة شمال أفريقيا، أوضح “عطية” أن قرار توسع شركة “Knowledgenet” في مصر يأتي تماشيا مع رؤيتها بالفرص الاستثمارية الضخمة في السوق المحلية والقاعدة السكانية الكبيرة حيث تعد مصر واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة من حيث العدد السكاني، وهذا يمثل فرصة كبيرة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا لشريحة واسعة من المستخدمين ، علاوة على الكوادر المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتي تعتبر من بين أفضل الكوادر في المنطقة، مما يمكننا من تطوير منتجات بجودة عالية وبكلفة تنافسية .

وعن إستراتيجية الشركة في مصر تابع قائلًا: نهدف إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية، من خلال فهم تحديات السوق ومتطلبات العملاء. ونظرًا لتواجدنا المتميز في المنطقة منذ أكثر من عقدين، نعتبر أن لدينا الخبرة الكافية لتقديم منتجات تقنية ذات جودة عالية تتناسب مع البيئة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، نسعى لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات المحلية لتقديم حلول مشتركة تدعم النمو المستدام في السوق المصرية، و نؤمن بأن مصر ستكون عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا المستقبلية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاح في هذه السوق الهامة.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق إستراتيجية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري في مختلف الجوانب، وبالأخص في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وتدرك شركة “Knowledgenet” أهمية هذه الرؤية وتسعى للعمل جنبًا إلى جنب معها من خلال الخطط التالية:دعم التحول الرقمي: من خلال حلولنا التقنية، نسعى لتوفير أدوات ومنصات تساهم في تسريع وتسهيل عملية التحول الرقمي ، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

إلي جانب.تعزيز الشمول المالي: منتج “Blinq” الخاص بنا وغيره من الحلول المالية تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، مما يساعد في تقديم خدمات مالية لفئات أكبر من الشعب المصري، خصوصا في المناطق التي تفتقر للخدمات المصرفية التقليدية

بالإضافة إلي التعاون مع القطاع الحكومي: نسعى لبناء شراكات إستراتيجية مع الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير حلول تقنية تدعم أهداف رؤية مصر 2030.التدريب وتطوير الكوادر: نعتقد بأهمية الموارد البشرية في تحقيق النجاح. لذلك، نخطط لإقامة برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للكوادر المصرية وتمكينها من المشاركة بفعالية في عملية التحول الرقمي.-الابتكار والبحث: نرغب في الاستثمار في مراكز البحث والتطوير المحلية، لابتكار حلول جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المصرية وتتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

ودعا “عطية” إلى الاهتمام بشركات التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة أعمال مواتية لنمو أعمالها في ظل التحدبات التي تشهدها الدولة المصرية من تذبذب سعر الصرف خاصة وأن الاهتمام بالمبرمجين المصريين سيساعد على توفير العملة الأجنبية والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي

من جانبه، أوضح فهد العيدي، الرئيس التنفيذي للخدمات أن الشركة لديها عدد ضخم من المنتجات والحلول التقنية المتخصصة مثل”TradeNet”، والتي تعتبر أحد أهم المنافسين في المنطقة العربية بمنتجات ميكنة اعمال الوساطة في أسواق المال “Blinq” وهو مجموعة منتجات للمصرفية المفتوحة و”Datability” لتنقية البيانات، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

وأضاف أن الشركة تستهدف عددا من العملاء المحتملين في مصر في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية حيث تمتلك منتج “Blinq” ، الذي يتعلق بنظام المصرفية المفتوحة، هو موجه للبنوك والمؤسسات المالية التي تسعى لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة لعملائها ، ولدينا منتج “TradeNet” الموجه لشركات الاستثمار حيث نقدم لهم حلولًا تقنية لتسهيل وتحسين عملياتهم ، وفي قطاع التكنولوجيا المالية فلدينا منصة “Softmore”، التي تُعتبر منصة خدمات البرمجيات المصغرة، تستهدف رواد الأعمال وتعتبر هذه هي بعض القطاعات التي نستهدفها، ولكن بالطبع، نظرًا لتنوع منتجاتنا وقابليتها للتكيف، فإننا نتطلع دائمًا لاستكشاف فرص جديدة في مختلف القطاعات والصناعات في السوق المصرية

.يشار إلي أن ” Knowledgenet” تأسست عام 2000 بالمملكة العربية السعودية وفي 2005 اتخذت الشركة خطوات جادة لتوسيع عملياتها لتشمل عددا من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والكويت وعمان واليوم تم توسيع أعمالها فى مصر باستثمارات تتجاوز ما يزيد عن ربع مليار جنيه تتمثل في شراء حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات والحلول بهدف تنمية القطاع الخدمي في التقنية عن طريق الإنفاق على الأبحاث والتطوير ودعم الإبداع والابتكار علاوة على الاستثمارات غير المباشرة والتي تتمثل في شراكاتنا مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية في مصر، فمن خلال هذه الشراكات، نتمكن من تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية في السوق المحلية، بعد الخطوة التي اتخذتها الشركة الأم فى مارس 2023 بالإدارج فى البورصة السعودية والذي يعد من أكبر أسواق المنطقة.