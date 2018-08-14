نوك مارت توفر السلع والمستلزمات المنزلية لقرى الساحل الشمالى

- أحمد طاهر: تقديم الخدمات لسيدى عبد الرحمن حتى مارينا 5 طوال أيام الأسبوع والعام باسعار القاهرةالمال-خاص:تستكمل شركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية -السلسلة الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية – سياستها التوسعية فى تغطية العديد من المدن والمناطق بمختلف أنحاء الجمهورية بافتتاح أح

– أحمد طاهر: تقديم الخدمات لسيدى عبد الرحمن حتى مارينا 5 طوال أيام الأسبوع والعام باسعار القاهرة



المال-خاص:

تستكمل شركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية -السلسلة الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية – سياستها التوسعية فى تغطية العديد من المدن والمناطق بمختلف أنحاء الجمهورية بافتتاح أحدث فروعها فى الساحل الشمالى والذى تم تشغيله بداية من يونيو الماضى .

صرح بذلك المهندس أحمد طاهر الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت للصناعات الغذائية مشيراً الى أن فرع الساحل الشمالى يوفر الخدمات التجارية لجميع قرى سيدى عبد الرحمن وحتى مارينا 5 .

وأشار الى ان الشركة حريصة على مواكبة خطة الدولة الاستراتيجية نحو تنمية مختلف المدن وجذب الاستثمارات لديها وتعد مدينة الساحل الشمالى أحد المدن التى تستحوذ على اهتمام الدولة نحو توفير الخدمات وضمان عمل المدينة طوال ايام السنة .

ولفت الى ان خدمات نوك مارت ستمد عملاء وقاطنى الساحل الشمالى باحتياجتهم من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية طوال أيام الاسبوع والسنة وتوفر “نوك مارت” الخدمات لعملاءها اما أون لاين من خلال الطلب عبر موقعها الالكترونى والتمتع بخدمة توصيل الطلبات الى مقر اقامة العميل او أوف لاين من خلال زيارة فرعها ومتجرها والتسوق خلاله .

وأوضح ان فرع الساحل الشمالى مكتمل من حيث جميع السلع والمنتجات التى يحتاج اليها العملاء كما توفر نوك مارت السلع بنفس اسعارها فى القاهرة ومختلف المحافظات وهو مايختلف عن السلاسل التجارية الاخرى والتى توفر منتجات الساحل الشمالى باسعار مرتفعة نسبياً .

وأضاف ان الشركة بعد الاستحواذ على كامل أسهم شركة العربية للخدمات والتجارة المالكة لسلسة محال مزارع دينا الشهيرة لتجارة التجزئة قد اضافت الى افرعها الحالية 9 افرع فى القاهرة ويعد فرع الساحل الشمالى ضمن الافرع التى تم الاستحواذ عليها .

وشدد على حرص نوك مارت وضع عروض خاصة على مختلف السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية على مدار العام وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف شرائح الدخل كما يتم وضع خصومات سعرية استثنائية خلال فترات المواسم والأعياد .

وتستعد نوك مارت لإفتتاح 3 الى 5 أفرع جديدة فى عدد من المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارى .

و تتنوع افرع الشركة لتشمل مختلف المناطق بداخل القاهرة الكبرى منها المهندسين والمعادى والنزهة ومصر الجديدة والمقطم وكذلك مدن المجتمعات العمرانية الجديدة مثل أكتوبر وبمحافظة الاسكندرية وبالساحل الشمالى .

ونوك مارت دوت كوم أول السلاسل التجارية التى أدخلت مفهوم تسوق المنتجات والمستلزمات المنزلية عبر الانترنت دون تكبد عناء الذهاب الى السوبر ماركت وتتيح للعميل أمكانية تسوق العديد من السلع وتوصيلها الى المنزل، تحرص دائما نوك مارت على انتقاء أجود السلع وتنوعها بما يضمن تلبية احتياجات العملاء مع الحفاظ على معايير الجودة.