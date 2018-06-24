نوك مارت تستعد لافتتاح 3 إلى 5 أفرع جديدة خلال العام الجارى

المال - خاص:تستعد شركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية – السلسلة الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية لإفتتاح 3 الى 5 أفرع جديدة فى عدد من المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارىصرح بذلك المهندس أحمد طاهر الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت للصناعات الغذائية مشيراً الى ان

المال – خاص:

تستعد شركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية – السلسلة الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية لإفتتاح 3 الى 5 أفرع جديدة فى عدد من المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارى

صرح بذلك المهندس أحمد طاهر الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت للصناعات الغذائية مشيراً الى ان ذلك يأتى فى إطار الخطة التوسعية المتبنأة من الشركة والتى أستطاعت خلالها الوصول بعدد أفرعها فى جمهورية مصر العربية الى حوالى 20 فرعاً فى 3 سنوات وهى مدة إنطلاقها فى السوق المصرى .

وأوضح أن الشركة ركزت على تنوع الفروع لتشمل مختلف المناطق بداخل القاهرة الكبرى منها المهندسين والمعادى والنزهة ومصر الجديدة والمقطم وكذلك مدن المجتمعات العمرانية الجديدة مثل أكتوبر وبمحافظة الاسكندرية وبالساحل الشمالى .

وأضاف بإهتمام نوك مارت بافتتاح أفرع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة مع بدء تشغيل بعض المؤسسات الحكومية و توافد السكان اليها مشدداً على أن العاصمة تعد أحد أبرز المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية والتى ستسهم فى تحقيق نقلة حضارية فريدة .

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستعانة بعمالة جديدة خلال العام الجارى كما سيتم توفير برامج تدريبية خاصة لرفع كفاءات الموظفين الحاليين عبر العديد من المؤسسات الرائدة سيتم تطبيقها خلال سبتمبر المقبل

وشدد على أن التطور السريع الذى يشهده السوق فى مجال التجارة الالكترونية ونجاح الشركة فى إكتساب ثقة العملاء حفزها على التوسع الدائم مشيراً الى ان الشركة حققت 180 % نمواً فى اداءها خلال الأشهر الأولى من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها فى عام 2017 .

وأضاف أن الشركة واجهت تحديات فى سنواتها الاولى فى السوق نظراً لحداثة فكر الترويج للمستلزمات الغذائية الكترونيا وخاصة المنتجات الطازجة سريعة التلف كاللحوم والخضروات والفواكه وغيرها، وقد استطاعت الاستحواذ على ثقة العملاء من حيث جودة المنتجات وتوصيل الطلبات فى أسرع وقت وبالمواصفات المتفق عليها.

وشدد على حرص نوك مارت وضع عروض خاصة على مختلف السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية على مدار العام وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف شرائح الدخل كما يتم وضع خصومات سعرية استثنائية خلال فترات المواسم والأعياد.

وأكد دراسة عدد من العروض المبتكرة لعملاء جوميا عبر منصة جوميا فريش فى إطار الشراكة الإستراتيجية التى تم إبرامها بين نوك مارت وجوميا مصر .

ونوك مارت دوت كوم أول السلاسل التجارية التى أدخلت مفهوم تسوق المنتجات والمستلزمات المنزلية عبر الانترنت دون تكبد عناء الذهاب الى السوبر ماركت وتتيح للعميل امكانية تسوق العديد من السلع وتوصيلها الى المنزل، تحرص دائما نوك مارت على انتقاء أجود السلع وتنوعها بما يضمن تلبية احتياجات العملاء مع الحفاظ على معايير الجودة.