نوك مارت تستثمر 25 مليون جنيه لإنشاء 20 فرعا جديدا

عمر سالم تعتزم شركة شركة سلاسل التجارة «نوك مارت Knock Mart»، ضخ 25 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل، ليرتفع إجمالى استثماراتها إلى 65 مليونا. وكشف المهندس أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى للشركة لـ «الـمال» أن الاستثمارات موجهة لإنشاء 20 فرعا جديدا فى محافظات متعددة،

عمر سالم

تعتزم شركة شركة سلاسل التجارة «نوك مارت Knock Mart»، ضخ 25 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل، ليرتفع إجمالى استثماراتها إلى 65 مليونا.

وكشف المهندس أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى للشركة لـ «الـمال» أن الاستثمارات موجهة لإنشاء 20 فرعا جديدا فى محافظات متعددة، منها القاهرة والجيزة، ليرتفع عددها على مستوى الجمهورية لنحو 40، بنهاية 2018.

ورفض الإفصاح عن مبيعات الشركة خلال العام الحالى، مؤكدا ارتفاعها 12 مرة عن 2016، نتيجة زيادة عدد الأفرع من 3 إلى 20 فرعاً، مما ساهم فى الزيادة الكبيرة.

وأشار إلى أن شركته تستهدف زيادة حجم مبيعاتها خلال عام 2018، لافتا إلى وجود ثبات نسبى فى الأسعار واستقرار فى الأسواق خلال الفترة الحالية، مقارنة بالشهور الأولى من العام الجارى.

وأكد أن أزمة السكر انتهت بشكل كامل، والأسعار تنخفض حاليا، وأن بعض المنتجات تشهد تراجعا فى معروضها بالأسواق، مثل المنتجات الخاصة بالرفاهية أو التكميلية، مثل بعض الشيكولاتات والمياه المستوردة.

وكشف عن وجود تراجع فى استهلاك منتجات الرفاهية بنحو %50 نتيجة ارتفاع التضخم والأسعار، وزيادة فى الطلب على المنتجات المحلية، نظراً لأسعارها المعقولة، مقارنة بالمستوردة التى ارتفع سعرها نتيجة إجراءات ترشيد الاستيراد وتحرير سعر الصرف.

وكان «طاهر» قد كشف – فى تصريحات سابقة – عن اقتراب شركته من الاتفاق مع إحدى كبرى شركات السلاسل التجارية – رفض الإفصاح عنها – لاستغلال فروعها الـ40 فى تقديم خدمات «Knock mart».

يشار إلى أن «نوك مارت» تأسست عام 2014 عبر مجموعة من رواد الأعمال، ويسيطر أحمد طاهر، على النسبة الأكبر من رأسمالها البالغ 50 مليون جنيه، وتعمل فى تسويق السلع والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت، وتملك أيضا نحو 20 فرعا لبيع السلع والمنتجات فى عدد من المحافظات، وعدد العاملين بها يتعدى 250.