نوكيا تستهدف الاستحواذ على 10% من مبيعات الهواتف الذكية

❐ إطلاق 3 هواتف مرحلة أولى بأسعار تبدأ من 2600 جنيه.. وطرح جهاز «feature» الشهر الحالى

❐ تقديم خدمات مابعد البيع فى 50 نقطة.. و2 مليار جنيه مبيعات سوق المحمول شهرياً

❐ %25 تراجعاً فى عدد الوحدات المباعة خلال 6 أشهر.. وتراجع طفيف فى حصة هواوى

❐ فرعان ميجاستور فى المطرية والإسكندرية باستثمارات 10 ملايين جنيه.. وتدشين آخرين بالدلتا والصعيد

❐ %30 ارتفاعاً فى تكاليف التشغيل منذ التعويم.. و%60 زيادة فى أعباء الاقتراض

❐ إصرار المستهلكين على شراء التكييفات قلل صدمة زيادة أسعارها

❐ 16 – 16.5 جنيه سعر صرف طبيعى للدولار بعد ترشيد الاستيراد

❐ سداد مستحقات المستوردين مسبقًا للحصول على نموذج 4.. غير منطقى

محمود جمال

تستهدف شركة راية للتجارة والتوزيع، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «نوكيا» بمصر، الاستحواذ على 10 % من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية خلال عام.

وقال باسم مجاهد، رئيس الشركة، فى تصريح لـ»المال»، إن نوكيا طرحت هاتفين جديدين، يوليو الماضى، يدعمان خدمات الجيل الرابع للاتصالات «4G»، هما نوكيا 3 و5 بأسعار 2600 و3600 جنيه على التوالى، ومن المقرر إطلاق «نوكيا 6» الشهر المقبل، بسعر يتراوح بين 4600 و4700 جنيه.

وأوضح مجاهد أن نوكيا تخطط لإطلاق جهازين آخرين خلال الربع الأخير من العام الحالى، أو بداية 2018، بمواصفات فنية عالية، وأسعار أقل، وهاتف «feature phone» خلال أغسطس الجارى، بسعر تنافسى لتقليل فروق أسعار الـ»feature phones» الصينى التى بدأت فى الانتشار مؤخرا.

ورأى أنه رغم اختفاء نوكيا عن سوق الهواتف الذكية عالمياً لمدة 18 شهرًا، عقب قيام مايكروسوفت ببيعها إلا أنها مازالت تمتلك الحصة السوقية الأكبر فى مبيعات التليفونات التقليدية فى مصر، وتسعى راية إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لهواتفها، من خلال 50 نقطة، على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن مايكروسوفت وقعت اتفاقًا خلال مايو 2016 مع «FIH Mobile» وهى شركة فنلندية، لبيع قطاع الهواتف الخاص بنوكيا، بقيمة 350 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة الفنلندية تراهن فى استعادة المنافسة على الموروث التاريخى، مع العملاء القدامى بعد عودتها مجددًا، بنظام التشغيل «آندرويد « كبديل عن «ويندوز فون»، مبيناً أن hmd المالكة لعلامتها التجارية هى شركة فنلندية الأصل، لديها شراكات عمل مع «فوكسكون» أكبر مصنع للهواتف عالمياً، وكارل زايس العاملة فى مجال عدسات الكاميرات الرقمية.

وأكد أن نوكيا أطلقت منذ أيام حملة تسويقية إقليمية، شملت إعلانات أوت دور وقنوات فضائية، وتركيب لوحات إعلانية، وبانرات فى المحال التجارية، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى نفاذ الكميات المعروضة بمجرد وصولها إلى مصر.

واعتبر أن العلاقة بين نوكيا وراية شراكة تاريخية، تمتد لأعوام طويلة فى ظل امتلاك الأخيرة الخبرة فى تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، والقدرة التوزيعية على مستوى الجمهورية، مستشهدًا بمقولة «عايز نوكيا روح لراية».

وقدر حجم مبيعات سوق السمارت فون محلياً بـ 2 مليار جنيه شهرياً، أى ما يعادل 120 مليون دولار تقريباً، مقارنة بـ 180 مليونًا قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، لتتراجع بذلك نسبة 40 %، علاوة على انخفاض عدد الوحدات المباعة بـ%25.

وأكد أن سوق المحمول يشهد تغييرات جوهرية، منها احتفاظ سامسونج بصدراتها، مقابل تراجع طفيف فى حصة هواوى لصالح شركات إنفينيكس، وتكنو، وأوبو، ولينوفو الصينية.

على صعيد آخر، قال إن راية بصدد افتتاح فرعين ميجاستور باستثمارات 10 ملايين جنيه، إحداهما فى الإسكندرية، قبل إجازة عيد الأضحى، والآخر بالمطرية، خلال سبتمبر، ولدينا حالياً 9 محلات بالقاهرة والإسكندرية.

كما تدرس الشركة تدشين فرعين آخرين قبل آواخر العام، أو مطلع 2018 على أقصى تقدير، إذ تفاضل حالياً بين 3 مدن بالدلتا هى المنصورة، والمنوفية، والزقازيق، التى تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، ومدينتين بالصعيد، هما أسيوط، والمنيا.

وكشف عن تراجع مبيعات الأجهزة المنزلية وبالأخص المستوردة خلال النصف الأول من العام بنسبة تراوحت بين 15 % إلى 20 % بسبب المتغيرات الاقتصادية التى أجبرت المستهلك على تغيير أولوياته الشرائية، وترشيد الإنفاق، ما أثر بالسلب على حركة البيع والشراء بالأسواق.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية أقر فى ديسمبر الماضى، زيادة على التعريفة الجمركية للأجهزة المنزلية المستوردة، منها المراوح الكهربائية، والغسالات، والثلاجات، بجميع أنواعها بنسبة %20، لترتفع إلى %60 مقابل %40 سابقاً.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لا يعكس الزيادة الحقيقة فى إيرادات الشركة، لكنها دفعتها إلى زيادة مرتبات موظفيها بداية العام الحالى، بنسبة 25 %، مقدرا نسبة الزيادة فى تكاليف التشغيل منذ تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المشتقات البترولية والكهرباء بـ 30%.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بـ 60 %، بعد رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين، خلال مايو ويوليو الماضيين.

يذكر أن حكومة شريف إسماعيل، بدأت منذ نوفمبر الماضى تنفيذ الخطوات الفعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وجاء على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، تلاه قرار تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 400 نقطة أساس، ثم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وأخرها تحريك أسعار المحروقات والكهرباء، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم لأكثر من %35.

ونوه أن راية هى الموزع الحصرى لأجهزة سامسونج الكهربائية، هى الثلاجات، والغسالات، والتكييفات، باستثناء التليفزيونات الذكية، التى تملك حصة توزيعها ولكن ليس حصريا، وبدأت الشركة منذ يوليو الماضى، بالتنسيق مع سامسونج، فى استيراد أجهزة بأسعار رخيصة للمستهلكين، فضلا عن تقليل هامش الربح، لتصريف المخزون والعودة مجدداً إلى المنافسة.

وعلى صعيد مبيعات التكييفات، أكد أن سوق التكييفات أقل تأثراً بالزيادات الجديدة، معتبرا أن إصرار أغلب المستهلكين على شرائها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، قلل من صدمة ارتفاع السعر، ليصل سعر جهاز تكييف سامسونج 1.5 حصان بارد بين 7500 و8 آلاف جنيه.

وقال إن مؤشرات أداء الشركة يشير إلى تحقيق معدل نمو جيد فى أرباحها خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدعم من زيادة مبيعات التقسيط للضعف، وأعمال الصيانة إذ يلجأ المستهلك إلى إصلاح الجهاز القديم بدلآ من شراء آخر جديد.

وأشار إلى أن قيام البنوك حالياً بتدبير الكميات المطلوبة من الدولار، دون تقاضى عمولات مع تقليل معدلات الاستيراد، واتجاه المستهلكين إلى ترشيد نفقاتهم بعد الزيادات الجنونية فى أسعار المنتجات، لذلك يجب أن يدور سعر العملة الأمريكية بين 16 و16.5 جنيه.

ورهن انتعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد باستقرار الأوضاع الأمنية، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تسببت فى تراجع قيمة الجنيه، ومن المنطقى زيادة مستوى الدخل على مدار 3 أعوام مقبلة لعودة القوة الشرائية لطبيعتها.

وناشد الحكومة بتغيير قواعد الاستيراد الجديدة، التى تلزم الشركات المصرية بسداد كامل المستحقات المالية مسبقا للموردين الأجانب، للحصول على نموذج 4 الجمركى، رغم وجود فترة سماح تصل إلى 120 يومًا، ما يؤدى إلى دفع الالتزامات قبل استحقاقها وخروج العملة الصعبة من البلاد سريعا.

ويشتمل نموذج (4) على بيانات يحررها المستورد، يوضح بها بياناته واسم البنك، ورقم وتاريخ إصدار النموذج، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، وبيانات عن البضاعة المستوردة مثل نوع السلعة وكميتها، وأساس التعاقد، ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، ومصدر التمويل وطريقة السداد.

يذكر أن راية المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية تبحث جدوى تدشين خط تصنيع أجهزة غسالات أوتوماتيك، لصالح إحدى العلامات التجارية الكبرى بالسوق المصرية مطلع 2018، نظرا لأنها تخضع لرسوم جمركية كبيرة، ما يوفر التكلفة الاستيرادية.

وأرجأت الشركة خطوة إنتاج من 50 إلى 60 ألف جهاز تليفزيون ذكى بمكونات صينية، تحمل اسم العلامة التجارية المملوكة للشركة «سارى» لحين إشعار آخر.