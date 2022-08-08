«نوكيا» تزيح «إنفينيكس» من صدارة مبيعات الهواتف «1000 - 2000 جنيه» خلال مايو الماضى

تمكنت العلامة الفنلندية «نوكيا» من إزاحة منافستها «إنفينيكس» الصينية من صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 37.5%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة نحو 34 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

فى حين تراجعت «إنفينيكس» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح من «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 12.9%، تبعتها «ايتل» فى المركز الثالث بحصة سوقية 12.7%.

وحلت «سامسونج» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 6%، فيما ظهرت «ريدمي» فى المركز الخامس بحصة بلغت 4.1% من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فى المقابل، توزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 26.8%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال مايو الماضى.

«سامسونج» تتصدر مبيعات الهواتف «2000 – 3000 جنيه»

احتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 32%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 125 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «إنفينيكس» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 17.9%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 14.3%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.2%، تلتها «فيفو» فى المركز الخامس بنسبة بلغت 10.1%.

وحصدت «نوكيا» المرتبة السادسة بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا للفئة السعرية التى تتراوح من «2000 إلى 3000 جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 5.3%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية خلال مايو الماضى.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 8.2% من إجمالي المبيعات.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على عرش مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 37.6% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 196 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت اقتنصت حصة سوقية 20.3%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة سوقية 15.8%.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.5% ، تلتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 7.7%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 5.9%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 1.2% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تعود لصدارة مبيعات هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

عادت العلامة الكورية «سامسونج» لصدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 36.7% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 125 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وحلت «أوبو» و«ريدمي» في المرتبة الثانية والثالثة – على التوالي- مسجلتا حصة سوقية 21.5% لكل منهما.

وحصدت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 8، تلتها «إنفنينكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 5.6%.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 5.2% من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية من هواتف المحمول « 4 – 5 آلاف جنيه» المطروحة داخل السوق المحلية.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 1.5% خلال تلك الفترة.

«سامسونج » تزيح «أوبو» من مقدمة مبيعات سمارت فون «5-7 آلاف»

أزاحت «سامسونج» منافستها «أوبو» من مقدمة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 31.7%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 141 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

في حين تراجعت «أوبو» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 31.3%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 20.8%، أعقبتها «فيفو» في المركز الرابع بحصة قدرها 4.8%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمولة.

وظهرت «ريلمي» الصينية في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتداول أسعارها من “5 إلى 7 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية 4.6%، من إجمالى المبيعات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.8%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

بنسبة 55.2%.. «سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية 55.2% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 89 ألف جهاز، خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 32.8%، تلتها «هواوي» في المركز الثالث بحصة بلغت 4.4%.

وتمركزت «إنفينيكس» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 3.4%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 4.2% من إجمالي مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«آبل» تستحوذ على 48.1% من مبيعات الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

استحوذت العلامة الأمريكية «آبل» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه»، بنسبة بلغت 48.1% من إجمالي المبيعات التى بلغت 52 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 40%.

وحلت «أوبو» الصينية في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 5.9% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.