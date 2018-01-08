نوكيا تراهن على الشباب فى استعادة أمجاد الماضى

❏ تطبيق أنظمة حوافز وتسهيلات للموزعين ❏ شراكة مع المصرية للاتصالات لإطلاق جهاز «NOKIA 2» محمود جمال وسمية كمال تستهدف شركة «HMD» صاحبة العلامة التجارية لهواتف نوكيا، التركيز على شريحة المستخدمين من الشباب بالسوق المحلية، تزامنًا مع التوسع جغرافيا على…

❏ تطبيق أنظمة حوافز وتسهيلات للموزعين

❏ شراكة مع المصرية للاتصالات لإطلاق جهاز «NOKIA 2»

محمود جمال وسمية كمال

تستهدف شركة «HMD» صاحبة العلامة التجارية لهواتف نوكيا، التركيز على شريحة المستخدمين من الشباب بالسوق المحلية، تزامنًا مع التوسع جغرافيا على مستوى الجمهورية.

وكشف معتز عرابى، مدير التسويق بـ «HMD مصر»، عن طرح 6 هواتف ذكية بالسوق المحلية أسعارها بين 1000 و1700 جنيه، تدعم الاتصال بخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع « 4G ».

وأوضح عرابى لـ«المال»، أن نوكيا تراهن على ارتباط المستهلك المصرى عاطفيا بتاريخها فى تسويق البراند الخاص بها، بعد غياب أعوام عن السوق المحلية، وتسعى إلى التركيز على المستخدمين الشباب .

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول we لإطلاق عرض على هاتفها «نوكيا 2» يتضمن منح العميل 10 أضعاف شحنته لمدة 10 أشهر، مشيرا إلى امتلاكها 7 هواتف تقليدية أخرى تتراوح أسعارها بين 250 و1000 جنيه، منها هاتف 3310 .

وألمح إلى أن راية للتجارة والتوزيع، الوكيل الحصرى فى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لهواتف نوكيا، مضيفا أن 2018 يشهد منافسة قوية بين مصنعى أجهزة المحمول، إذ تبحث كل شركة عن تقديم أفضل منتج بأقل سعر .

وقال باسم مجاهد، رئيس راية للتجارة، فى تصريح سابقة لـ«المال» أغسطس 2016، إن نوكيا تخطط للاستحواذ على 10 % من مبيعات سوق أجهزة السمارت فون خلال عام .

تابع: «تعمل الشركة مع فوكسكون أكبر مصنع للهواتف عالميا، ولديها علاقات تعاون إستراتيجية مع شركات عالمية منها جوجل لتحديث أنظمة تشغيل هواتفها، كان آخرها » آندرويد أوريو « وكارل زايس العاملة فى مجال عدسات الكاميرات الرقمية، كما تجرى تحديثات شهرية على أنظمة الأمان الخاصة بالأجهزة» .

يذكر أن شركة سامسونج الكورية تستحوذ على %43.4 من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر، تليها هواوى الصينية بـ %20، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المنافسين، منهم لينوفو واتش تى سى وغيرهم.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإن مبيعات سوق المحمول فى سبتمبر الماضى ارتفعت من 1.2 مليون جهاز شهريا خلال ديسمبر 2016، إلى 1.7 مليون وحدة فى سبتمبر 2017، مسجلة مبيعات إجمالية 3 مليارات جنيه، مقابل 1.8 مليار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام المنصرم.

ووفق وزير الاتصالات ياسر القاضى، فى حوار سابق نشرته «المال» سبتمبر الماضى، فإن حجم استيراد مصر من الهواتف سنويًّا بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يؤكد وجود فرص واعدة للتصنيع المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية.