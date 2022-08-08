«نوكيا» تبدأ إنتاج هواتفها المصنعة محليا خلال الربع الأخير

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة «إتش إم دى» العالمية، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، تعتزم إنتاج وتوريد أول دفعة من هواتفها المصنعة فى مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يذكر أن وزارة الاتصالات أعلنت أمس الأول -السبت- عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركتى «إتش إم دى» و«اتصال» للصناعات المتطورة EAI فى مصر، بهدف تصنيع مليون جهاز محمول، يضم هواتف تقليدية Feature Phone وأخرى ذكية.

وقالت المصادر لـ«المال» إن الشركة الفنلندية تضع اللمسات النهائية المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة الخاصة بتصنيع هواتفها بالسوق المحلية، على أن تبدأ رسميًا عملية الإنتاج الفعلى أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وأضافت أن نوكيا تعتزم تصدير جزء من إنتاجها المحلى، الذى يتضمن الهواتف والتابلت، إلى الأسواق المجاورة، وعلى رأسها دول شمال أفريقيا، فضلًا عن البلاد الخاضعة للاتفاقيات التجارية والجمركية مع مصر فى مرحلة لاحقة.

وأشارت إلى أن إنتاج هواتف «نوكيا» سيسهم فى تعزيز مكانة العلامة الفنلندية فى سوق المحمول، من خلال توريد كميات كبيرة من هواتفها لتتناسب مع حجم الطلب المحلي، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على تعزيز تنافسيتها، خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر إقبال المزيد من شركات الهواتف على تصنيع منتجاتها محليًا، بهدف الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمنتجين المحليين، التى من بينها الإعفاءات والتخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج التى تؤهل المصنعين إلى طرح هواتفهم بأسعار مخفضة أمام منافستها المستوردة التى تسدد أكثر من %26 ضرائب ورسوم جمركية إلى الدولة. يشار إلى العلامة الفنلندية «نوكيا» استحوذت على حصة سوقية %2.8 من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية فى مصر خلال شهر مايو الماضى، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».