«نوفو نورديسك» للأدوية تحقق 761 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

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«نوفو نورديسك» للأدوية مبيعات بقيمة 761 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد «نوفو نورديسك» شركة أدوية دنماركية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك ، ولديها مصانع إنتاج في ثمانية دول، إضافة إلى شركات تابعة أو مكاتب علمية في 5 دول.

يتم التحكم في نوفو نورديسك من قبل المساهم الأكبر نوفو القابضة بامتلاك ما يقرب من 25 ٪ من أسهمها وأغلبية 45% من أسهم التصويت.

وتهتم الشركة بتصنيع أدوية لعلاج أمراض المعدة وأجهزة رعاية مرضى السكري، والعلاج بهرمون النمو، والعلاج بالهرمونات البديلة.

كشف الدكتور أيمن حسن المدير العام ورئيس مجلس إدارة «نوفو نورديسك» عن جهودها لتطوير واكتشاف خيارات علاجية مبتكرة تساعد المصابين بأمراض مزمنة، بما تمتلكه من عوامل الخبرة والمهارة والابتكار، للمساعدة في فهم وإدارة مرض السمنة باعتبار الشركة صاحبة باع طويل كأحد الرواد على مستوى العالم في علاج مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، ومنها السمنة التي تعتبر أحد الأمراض المزمنة التي تتطلب إدارة على المدى الطويل،