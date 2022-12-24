«نوفو نورديسك» للأدوية تحقق 1.6 مليار جنيه مبيعات في 6 شهور

حققت شركة «نوفو نورديسك» للأدوية مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

حققت الشركة مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري.

وتعد «نوفو نورديسك» شركة أدوية دنماركية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك ، ولديها مصانع إنتاج في ثمانية دول، بالإضافة إلى شركات تابعة أو مكاتب علمية في 5 دول.

يتم التحكم في نوفو نورديسك من قبل المساهم الأكبر نوفو القابضة بامتلاك ما يقرب من 25 ٪ من أسهمها وأغلبية 45 ٪من أسهم التصويت.

وتهتم الشركة بتصنيع أدوية وأجهزة رعاية مرضى السكري، والعلاج بهرمون النمو، والعلاج بالهرمونات البديلة.

وقال أيمن حسن، نائب رئيس ومدير عام الشركة في مصر، إنَّ الشركة لن تستحوذ على شركات عاملة فى السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تضخ استثمارات خلال العام الجارى مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن شركته تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة فى مبيعات الأنسولين المستخدم فى علاج مرضى السكرى، تصل وفقا لتقديراته إلى 80 % من السوق المصري.

وأكد التزام شركته برعاية مرضى السمنة، وتوفير سبل مكافحة مرض السمنة من خلال قيامها بتوعية أكثر من 10,000 شخص يعانون من مرض السمنة في عام 2021، وعرض خطتها الهادفة الى توعية 5,000 آخرين، مع العمل على رفع التوعية ليصل العدد الي 20,000 شخص في نهاية عام 2022.