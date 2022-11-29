«نوفو نورديسك» تحقق مبيعات بقيمة 817 مليون جنيه خلال الربع الأول

حققت شركة «نوفو نورديسك» مبيعات بقيمة 817 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «نوفو نورديسك» لـ 2 مليار جنيه في السوق المصرية، خلال عام 2021.

واستحوذت «نوفو نورديسك» على 1.8% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري في الفترة من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة في الشركة لـ «المال».

كشف الدكتور أيمن حسن المدير العام ورئيس مجلس إدارة «نوفو نورديسك» عن جهودها لتطوير واكتشاف خيارات علاجية مبتكرة تساعد المصابين بأمراض مزمنة، بما تمتلكه من عوامل الخبرة والمهارة والابتكار، للمساعدة في فهم وإدارة مرض السمنة باعتبار الشركة صاحبة باع طويل كأحد الرواد على مستوى العالم في علاج مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، ومنها السمنة التي تعتبر أحد الأمراض المزمنة التي تتطلب إدارة على المدى الطويل، لأنها مرض معقد ومتعدد العوامل ويتأثر بعوامل عديدة فسيولوجية، ونفسية، وبيئية، ووراثية، وعوامل متعلقة بالاقتصاد الاجتماعي، وهو ما أدى الى تعريف السمنة باعتبارها تخزين الدهون الزائدة وهو ما يؤدى لضعف في الصحة وهو التعريف المُتفق عليه من قِبل منظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية الأمريكية والأوروبية.

وأكد التزام شركته برعاية مرضى السمنة، وتوفير سبل مكافحة مرض السمنة من خلال قيامها بتوعية أكثر من 10,000 شخص يعانون من مرض السمنة في عام 2021، وعرض خطتها الهادفة الى توعية 5,000 آخرين، مع العمل على رفع التوعية ليصل العدد الي 20,000 شخص في نهاية عام 2022.

وتعد «نوفو نورديسك» شركة أدوية دنماركية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك ، ولديها مصانع إنتاج في ثمانية دول، إضافة إلى شركات تابعة أو مكاتب علمية في 5 دول.

يتم التحكم في نوفو نورديسك من قبل المساهم الأكبر نوفو القابضة بامتلاك ما يقرب من 25 ٪ من أسهمها وأغلبية 45% من أسهم التصويت.

وتهتم الشركة بتصنيع أدوية وأجهزة رعاية مرضى السكري، والعلاج بهرمون النمو، والعلاج بالهرمونات البديلة.