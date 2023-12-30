«نوفوستي»: مصر رفضت عرضا أمريكيا بتمويل بناء مخيمات للفلسطينيين

كشف مصدر مطلع لوكالة “نوفوستي” عن تعهد أمريكي للقاهرة بتحمل تكاليف بناء مخيمات اللاجئين مقابل موافقة القاهرة على إعادة توطين الفلسطينيين على أراضيها، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال المصدر إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر.

وأضاف: “مقابل “الضوء الأخضر” من مصر، يقال إن الأمريكيين ملتزمون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وسيقدمون لمصر أيضا حزمة كبيرة من المساعدات المالية، وهي حجة قوية على خلفية الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد”.

وكشف الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كل الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخيمات ضخمة أقامتها مصر مؤخرا داخل مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة من أجل إيواء اللاجئين في جنوب القطاع.

وقال موقع zman الإخباري الإسرائيلي إن مصر أقامت مخيما ضخما في رفح الفلسطينية، من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء.