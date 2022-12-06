نوفاك: روسيا قد تخفض إنتاج النفط قليلا ردا على سقف الأسعار الأوروبي

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنّ بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلاً ردا على سقف الأسعار الأوروبي .

.أضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها رداً على فرض الدول الأوروبية حداً أقصى لأسعار النفط الروسي، وفق “رويترز”.

الرد على سقف الأسعار الأوروبي

ارتفع إنتاج روسيا من النفط الخام بنسبة 2.2% في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 إلى 488 مليون طن، حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن نوفاك اليوم الثلاثاء.

توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعد ظهر يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق يحدد سقفاً لسعر الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.

سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها التكتل الموحد –لا سيما التأمين– دفع هذا السعر أو أقل. ينطبق الأمر نفسه على ناقلات النفط الأوروبية، خصوصاً الأسطول اليوناني العملاق.

يُعتبر الحد الأقصى المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي جزءاً من عملية تجري على مستوى العالم، إذ من المقرر أن تسير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نفس الدرب.