«نوفارتس مصر»: نعمل مع «الصحة» لتوفير أفضل خدمة دوائية وعلاجية

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شريف أمين رئيس مجلس إدارة «نوفارتس مصر» إن شركته تعمل مع وزارة الصحة لتوفير أفضل خدمة دوائية وعلاجية للمريض المصري.

وأعرب «أمين» عن سعادته بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والعمل معًا خاصة على ملف سرطان الثدي، حيث ثمن جهود الوزارة، في توفير كافة الأدوات اللازمة للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحي.

كما أشاد بالتطوير في المنشآت الطبية، مؤكدًا أن الشركة حريصة على الالتزام بتوفير الخدمات العلاجية والمشاركة في حملات الكشف المبكر وبرامج دعم المرضى وتقديم الدعم التدريبي والتعليمي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للأمراض المزمنة بما في ذلك سرطان الثدي واللوكيميا البيضاوية المزمنة وقصور القلب والصدفية وغيرها من الأمراض الأخرى.

جاءت ذلك، مساء الخميس، خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يقام سنويًا تحت شعار «الارتقاء بصحة المرأة.. رحلة نجاح مصرية»، وذلك بالتعاون مع شركة نوفارتس – مصر

وعلق «أمين» على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا «نوفارتس» على تمكين المرأة على مختلف المستويات علي مستوي الموظفين.

وأشار إلى التزام الشركة بمواصلة تحسين التوازن بين الجنسين في الإدارة، إذ تمثل نسبة الاناث في مناصب قيادية الي 33% في مصر مع وجود رؤية وهدف لتحسين تلك النسبة لتصل الي 50% في السنوات القادمة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وعلى رأسها ملف صحة ورعاية السيدة المصرية، وذلك لنُصرتها ورعايتها صحيًا ومجتمعيًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات، بمقاييس عالمية، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تُمثل الدرع الأهم في استدامة وتقدم النظم المجتمعية، مثمنًا جهودهن بنجاح الملف الصحي.