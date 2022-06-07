«نوفارتس مصر»: طرح 6 منتجات جديدة خلال العام الحالى

قال جمال حبش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنوفارتس مصر، إنَّ زيادة أسعار عدد من منتجات الشركة، وتحديد نسبة الزيادة تعتبر من اختصاص لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية فقط.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنَّ شركته ملتزمة دائمًا بتحسين جودة حياة المرضى، وتقديم العلاجات المبتكرة، والحرص على توفير وتوصيل الدواء للمرضى المصريين بشكل دائم ومستمر.

وأشار إلى عمل «نوفارتس مصر» مع جميع الأطراف المعنية فى وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية لضمان تحقيق هذا الهدف والحرص على التعاون لصالح المرضى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن شركته يمتد تواجدها فى السوق المصرية لأكثر من 58 عامًا، مؤكدًا الوصول إلى أكثر من 10 ملايين مريض مصرى خلال عام 2020 من خلال إتاحة ما يقرب من 150 صنفا دوائيا تابعا للشركة فى المجالات والتخصصات الطبية المختلفة، بما فى ذلك أمراض شرايين القلب، والمناعة، والعيون، والجهاز التنفسي، والسكري، وزراعة الأعضاء، والتهاب المفاصل، الأمراض العصبية، أمراض الدم، المضادات الحيوية، الأورام والمثيلات الحيوية.

وحول أهداف وخطط الشركة للنصف الثانى من العام الجاري، أكد «حبش» سعى «نوفارتس» عالميًا لتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بحيث تصل لضعف عددهم الحالي، وتوصيل الأدوية عالية القيمة للمرضى بطرق وأساليب جديدة تستغل التحول الرقمي، وتربط بين الشركة ومقدم خدمة الرعاية الصحية والمرضى.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة جيهان رمضان، رئيس القطاع العلمى فى «نوڤارتس مصر» إن شركتها ستطرح 6 منتجات دوائية جديدة خلال العام الحالي، مضيفا لـ «المال» أنَّ تلك الأدوية تشمل علاج أمراض شرايين القلب، والجهاز التنفسي، الأمراض العصبية، بالإضافة إلى عقارين للعيون والصدفية.

ولفتت إلى أنَّ الشركة استثمرت أكثر من 2.5 مليون دولار عام 2020 في البحوث والتطوير لدعم المرضى، وإتاحة الأدوية لهم، مضيفةً أنَّ التجارب السريرية تعد من أهم العوامل التى تساعد على تطوير وتقدم قطاع الرعاية الصحية.

ونوهت بأن شركتها استثمرت 9 مليارات دولار فى قطاع البحوث والتطويرعالميًا فى عام 2020.

وشددت على أهمية تطوير البيئة التشريعية لتيسير ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وهو ما يساعد فى النهاية على حصول المزيد من المرضى على العلاجات التى تدعم جهود مصر فى أن تصبح مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية، وتوطين صناعة الدواء بالسوق المحلية.

كانت شركة «نوفارتس» السويسرية أعلنت مؤخرًا أنها باعت مصنعها «جريمسبى» فى بريطانيا لشركة متخصصة فى إعادة تطوير مواقع التصنيع المغلقة، وأضافت أنها ستواصل التصنيع فى «جريمسبي» حتى وقت لاحق من هذا العام، قبل نقل الشركة الموقع رسميًا إلى المالكين الجدد بحلول أواخر عام 2023.

وتحتل «نوفارتس مصر» المركز الأول من حيث قيمة وحجم المبيعات محليًا لتصل إلى 923 مليون جنيه خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة نمو قدرها %5.4 وبلغت مبيعاتها خلال الفترة من فبراير 2021 إلى فبراير 2022 نحو 5.9 مليار جنيه بنسبة نمو %10 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

يذكر أن نسبة النمو فى سوق الدواء محليًا سجلت خلال النصف الأول من 2021 حوالى %7.2 بينما بلغت قيمة مبيعاته منذ بداية العام الماضى وحتى يونيو الماضى نحو 39 مليارا و858 مليون جنيه.

فيما بلغت قيمة مبيعات شركات الأدوية خلال عام – منذ يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 – حوالى 83 مليارا و252 مليون جنيه.

وأعلنت «نوفارتس مصر» مؤخرًا إطلاق عن علاج جديد لمرضى التصلب المتعدد التقدمى الثانوي (SPMS) البالغين فى مصر، وقال «حبش» إن متوسط عمر الشخص المصاب بهذا المرض عند بداية ظهوره يتراوح من 20 إلى 40 عامًا تقريبًا، موضحًا أن المرض عبء على اقتصاد الدولة، خاصةً أنه يصيب مرضى صغار السن نسبيًا فى مرحلة العمل والإنتاج.